Het levenswerk van juwelier Pieter Jacobs is woensdagnacht verwoest bij een ramkraak. Een auto ramde de gevel van zijn zaak aan de Krullartstraat in Den Bosch, waarna de daders met een tas op de vlucht sloegen. "Ik laat me niet klein maken door een stel schobbejakken, om het zo maar te noemen, die heel mijn levenswerk kapotmaken."

Jacobs, die met zijn zaak al 44 jaar in de Bossche binnenstad zit, werd in de nacht van woensdag op donderdag gebeld door de meldkamer. Via de beveiligingscamera's op zijn telefoon zag hij meteen dat het goed mis was. "Ik zag op camerabeelden eerst licht en daarna zag ik de binnenwand in de winkel liggen. Ook zag ik een zwarte tas liggen." De daders ramden met een auto de gevel van de juwelierszaak. Achterin de auto lag een groot blok beton om de auto te verzwaren. Volgens een getuige vluchtten twee of drie mensen vervolgens op een scooter, met een grote tas op hun rug. De gebruikte auto werd enkele tientallen meters verderop in brand gestoken. Het is niet de eerste keer dat de juwelier doelwit is. Twee maanden geleden werd ook al geprobeerd in te breken. Jacobs nam extra beveiligingsmaatregelen, waaronder gewapend glas, verzwaard rolluik en een mistalarm.

Hij had niet verwacht dat een ramkraak mogelijk was in het smalle straatje, middenin de Bossche binnenstad. Toch konden die maatregelen dit niet voorkomen. "Dit verwacht je niet. Ik sta nog perplex." Bekijk hieronder beelden van de schade:

Het rolluik was zo goed als nieuw, het hing er drie weken. Hoe groot de schade precies is en wat er precies is buitgemaakt, weet hij nog niet. Door mogelijk instortingsgevaar mocht hij van de brandweer de winkel donderdagochtend nog niet in. De timing is voor de juwelier extra pijnlijk. December is de belangrijkste maand van het jaar. "Die kunnen we vergeten. Voordat het rolluik en het interieur gemaakt zijn, ben je sowieso vijf tot zes weken verder." Maar de financiële schade is niet wat hem het meeste raakt. "Je gevoel van veiligheid gaat een stuk weg en dat vind ik nog het ergste. Je moet niet met angst in je winkel zitten." Ondanks alles blijft Jacobs strijdlustig. Zijn kinderen werken inmiddels ook in het familiebedrijf en uit de buurt krijgt hij veel steun. "Mijn telefoon staat vol met berichtjes van mensen die me het beste wensen."

Ramkraak bij juwelier Pieter Jacobs in hartje Den Bosch (foto: Noël van Hooft).







