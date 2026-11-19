Om de stikstofuitstoot in Brabant te verminderen, wil de provincie bedrijven die veel stikstof uitstoten op kwetsbare natuurgebieden aanpakken. De provincie denkt op deze manier sneller en meer verduurzaming oplevert. Bovendien zou er dan van bedrijven met een kleinere uitstoot minder gevraagd hoeven worden.

Stikstofprobleem Het gaat slecht met kwetsbare natuurgebieden, omdat er te veel stikstof (voornamelijk uit veehouderij) in die gebieden terecht komt. Hierdoor is het al jaren vrijwel onmogelijk om vergunningen te verlenen voor projecten waarbij stikstof wordt uitgestoten.

De aanpak zou één van de alternatieven moeten worden voor de zones met maatregelen voor boeren rond natuurgebieden uit de plannen van landbouwminister Van Essen (D66). Provincies kregen onlangs te horen dat ze zelf alternatieve plannen mogen maken, als ze de stikstofuitstoot daarmee maar voldoende terugdringen.

Dat heeft impact op woningbouw, onderhoud van infrastructuur en de landbouw. De provincie werkt op verschillende manieren aan het herstel van natuur. Het terugdringen van de stikstofuitstoot is hier een belangrijk onderdeel van.

Brabantse aanpak

Brabant was al aan het werk met de aanpak van zogenoemde Grote Gebiedsbelasters (GGB) in de Brainportregio om de stikstofcrisis daar op te lossen. Bij die aanpak gaat het niet over de afstand tussen een grote belaster en een natuurgebied, maar om de daadwerkelijke bijdrage aan de stikstofbelasting.

De aanpak van grote stikstofbronnen is niet het enige onderdeel van de Brabantse stikstofplannen. De komende maanden gaat de provincie onder meer met gemeenten, waterschappen, landbouworganisaties en natuurorganisaties om tafel om te praten over meer mogelijke maatregelen. Ook overlegt de provincie hierover met de landbouwminister.

De hoofdlijnen van de Brabantse aanpak moeten begin 2027 op tafel liggen. Als het de provincie niet lukt om een alternatieve aanpak te ontwikkelen, gaan de landelijke maatregelen in september 2028 alsnog door.