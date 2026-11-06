Brabant al drieënhalf jaar op stikstofslot en einde is nog niet in zicht

Dik drieënhalf jaar na de aankondiging dat Brabant op het stikstofslot gaat, liggen er 1713 vergunningaanvragen op de plank bij de provincie. Nog altijd worden er vrijwel geen vergunningen verleend, sinds de vergunningstop in maart 2023 werd afgekondigd. Het gaat slecht met kwetsbare natuur omdat er te veel stikstof wordt uitgestoten. Hierdoor kunnen geen vergunningen worden verleend voor projecten die stikstof veroorzaken. Een terugblik op een crisis die al jaren voortsleept.

Rick Lemmens Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

1 maart 2023. Gedeputeerde Hagar Roijackers (toen GroenLinks, nu PRO) van Natuur kondigt aan dat het voorlopig klaar is met de vergunningverlening in Brabant. Uit onderzoeken blijkt dat het zo slecht gaat met Brabantse beschermde Natura2000-gebieden, dat het niet mogelijk is om nog stikstofvergunningen te verlenen. Als de provincie dat zou blijven doen, is niet te garanderen dat deze stand houden bij de rechter. Gevolgen groot

Brabant is dan nog de eerste provincie die zich, als de stikstofcrisis al jaren speelt, genoodzaakt ziet om zo'n drastische stap te zetten. Later zullen andere provincies volgen. De gevolgen voor Brabant zijn groot. Voor projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie, woningbouw, maar ook projecten om te verduurzamen kan geen vergunning worden verleend als daarbij stikstof wordt uitgestoten. De vergunningstop geldt in een straal van 25 kilometer van Natura2000-gebieden. In de praktijk betekent dat dat in praktisch de hele provincie geen vergunningen meer kunnen worden verleend. Steeds moeilijker

In september 2026 liggen er 1713 aanvragen op de plank bij de provincie. In 95 procent van de gevallen gaat het om boeren. Daarnaast gaat het ook om infrastructuurprojecten en industriële bedrijven. In 2023 lagen er 365 aanvragen op de plank. Er worden nog wel aanvragen afgehandeld, maar dat zijn er elk jaar minder. In 2023 ging het nog om 286 afhandelingen, in 2025 zijn het er nog maar 69. Een opvallende uitzondering: ASML krijgt wel een zeldzame stikstofvergunning.