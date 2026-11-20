De beroepsvereniging voor tandartsen KNMT heeft Bas Eybergen uit Oeffelt geschorst als lid. De tandarts kwam deze week in opspraak nadat het televisieprogramma Zembla beelden liet zien van neonazistische kooigevechten op zijn terrein. De beroepsvereniging is geschokt door zijn rol bij de bijeenkomst.

Jos Verkuijlen Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Volgens de KNMT heeft Eybergen het aanzien van en het vertrouwen in de beroepsgroep "zeer ernstig geschaad". De vereniging vindt zijn gedrag onverenigbaar met de normen en waarden van tandartsen. Ook vraagt de beroepsvereniging zich af of Eybergen patiënten nog wel met een open en onbevooroordeelde houding kan behandelen, ongeacht hun afkomst. Volgens de KNMT moeten alle mensen gelijkwaardig worden behandeld, zoals ook in de gedragsregels voor tandartsen staat. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) is de beroepsorganisatie van tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen in Nederland.

Zembla: verweer tandarts klopt niet De onderzoeksjournalisten van Zembla reageren verbaasd op het verweer van de tandarts, dat volgens hen op een reeks punten in strijd is met feiten die zij boven water haalden. Het gaat met name om zijn stelling dat hij zou zijn overvallen door het gewelddadige en neonazistische karakter van de bijeenkomst. In werkelijkheid, laat Zembla weten, was de tandarts al een maand voor de kooigevechten op zijn terrein toegevoegd aan een chatgroep waarin het evenement werd voorbereid. Daarin werden allerlei praktische zaken besproken, waaronder de risico's van de hitte voor vechters. Uit verschillende berichten in die groep blijkt volgens Zembla ook dat hij wel degelijk zelf ook neonazistische sympathieën heeft. Zo schreef hij immers over zijn vrouw die ook in dit gedachtegoed zou groeien. Een kleine week na afloop van de bijeenkomst appte hij bovendien: "Valt me toch tegen dat er drugsgebruikers bij zaten die hun afval vergeten. In de parkeerwei. Niet erg n.s.!" (nationaalsocialistisch, red.)

Hitlergroet en nazileuzen

Eybergen woont in Oeffelt en heeft een tandartspraktijk in Wijchen. Afgelopen juni werd op zijn terrein een vechttoernooi gehouden waarbij neonazi's elkaar in een kooi te lijf gingen. Toeschouwers brachten de Hitlergroet en riepen nazistische leuzen. De tandarts was zelf bij de bijeenkomst aanwezig, samen met zijn vrouw en dochtertje. Op beelden van Zembla is te zien hoe hij de aanwezigen toespreekt. Hij zegt daarbij dat 'Sieg Heil' in zijn hart zit, maar dat hij niet wil dat de buurt het hoort. De beelden werden deze week uitgezonden in het onderzoeksprogramma Zembla en leidden tot veel ophef. Verder onderzoek

De KNMT onderzoekt de rol van Eybergen verder. Pas daarna neemt de beroepsvereniging een definitief besluit over zijn lidmaatschap. De schorsing betekent niet dat Eybergen zijn beroep als tandarts niet meer mag uitoefenen. Het gaat alleen om zijn lidmaatschap van de beroepsvereniging.