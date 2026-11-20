Politieagent met brandweerpet op voorkomt verwoestende brand
Een politieman heeft vorig jaar een ramp voorkomen door typische brandweervragen te stellen. Dat staat in een onderzoeksrapport dat de brandweer deed naar een brand vorig jaar december bij een restaurant aan het Stationsplein in Eindhoven. "Dit had uit kunnen groeien tot een stadsbrand."
"Ik kreeg afgelopen zomer een belletje van de onderzoekers", vertelt politieagent Jelle (31). "Die vertelden dat ik cruciale informatie heb gegeven waarmee mogelijk een ramp is voorkomen. Dat vond ik wel leuk om te horen, fijn om het verschil te maken."
"Ik dacht ik ga vast wat brandweervragen stellen."
Die bewuste nacht van de brand stond Jelle dertig seconden na de brandmelding bij het getroffen restaurant Sopranos. "Het was toeval. Ik was in de buurt aan het werk. Al snel waren er meer agenten en dacht ik ga vast wat brandweervragen stellen, zodat die sneller aan de slag kunnen gaan."
Die brandweervragen leer je niet op de politieopleiding. Jelle zit ook bij de vrijwillige brandweer, vandaar die vragen. "Ik vroeg waar de brand was, of die plek toegankelijk was, hoe je daar kwam en wat de snelste route was", vat Jelle de brandweervragen samen.
Achteraf bleek dit heel belangrijke informatie, blijkt uit het rapport. "Het verraderlijke was dat het om drie panden ging", vertelt Jelle. "Links zat restaurant Sopranos, in het midden een woning en rechts een ander restaurant. De brand woedde links bij Sopranos, maar uit het rechter restaurant kwam rook uit het pand."
Dat de rook uit een ander restaurant opsteeg, kwam doordat beide restaurants een spoelkeuken en ventilatiesysteem delen. Door meteen het juiste pand binnen te gaan zijn kostbare minuten gewonnen, zo staat in het brandweeronderzoek.
"Ik heb die dag afgesloten met een lach."
Deze brand had de potentie om uit te groeien tot een stadsbrand. “De brand zat slechts enkele minuten af van een onbeheersbare brand”, valt te lezen in het rapport. Oftewel: de brand had een gat kunnen slaan in het centrum van Eindhoven.
Dat dit niet gebeurd is, komt mede door Jelle's brandweerbril die hij op tijd opzette. Zelf heeft hij wat moeite met alle aandacht voor zijn professionele wisseltruc op het juiste moment. "Ik wil iedere werkdag afsluiten met een lach en dat is die dienst in elk geval gelukt."