Een politieman heeft vorig jaar een ramp voorkomen door typische brandweervragen te stellen. Dat staat in een onderzoeksrapport dat de brandweer deed naar een brand vorig jaar december bij een restaurant aan het Stationsplein in Eindhoven. "Dit had uit kunnen groeien tot een stadsbrand."

Femke de Jong Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

"Ik kreeg afgelopen zomer een belletje van de onderzoekers", vertelt politieagent Jelle (31). "Die vertelden dat ik cruciale informatie heb gegeven waarmee mogelijk een ramp is voorkomen. Dat vond ik wel leuk om te horen, fijn om het verschil te maken."

"Ik dacht ik ga vast wat brandweervragen stellen."

Die bewuste nacht van de brand stond Jelle dertig seconden na de brandmelding bij het getroffen restaurant Sopranos. "Het was toeval. Ik was in de buurt aan het werk. Al snel waren er meer agenten en dacht ik ga vast wat brandweervragen stellen, zodat die sneller aan de slag kunnen gaan."

Die brandweervragen leer je niet op de politieopleiding. Jelle zit ook bij de vrijwillige brandweer, vandaar die vragen. "Ik vroeg waar de brand was, of die plek toegankelijk was, hoe je daar kwam en wat de snelste route was", vat Jelle de brandweervragen samen. Achteraf bleek dit heel belangrijke informatie, blijkt uit het rapport. "Het verraderlijke was dat het om drie panden ging", vertelt Jelle. "Links zat restaurant Sopranos, in het midden een woning en rechts een ander restaurant. De brand woedde links bij Sopranos, maar uit het rechter restaurant kwam rook uit het pand." Dat de rook uit een ander restaurant opsteeg, kwam doordat beide restaurants een spoelkeuken en ventilatiesysteem delen. Door meteen het juiste pand binnen te gaan zijn kostbare minuten gewonnen, zo staat in het brandweeronderzoek.

"Ik heb die dag afgesloten met een lach."