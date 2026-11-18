Een brand vorig jaar in twee restaurants in het centrum van Eindhoven werd bijna een ramp voor de stad. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer. “De brand zat slecht enkele minuten af van een onbeheersbare brand”, zo is de conclusie. Dat zou voor een gat in het centrum van Eindhoven hebben gezorgd. Maar een politieagent heeft dit weten te voorkomen.

Noël van Hooft Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In de nacht van 14 op 15 december 2025 breekt er brand uit in de keuken van Sopranos aan het Stationsplein in Eindhoven. Uit onderzoek van de brandweer blijkt nu dat de vermoedelijke oorzaak te vinden is bij een technisch onderdeel van een koelcel. Gat in centrum Eindhoven

Het blijkt die nacht om meerdere redenen een lastige brand te zijn. Zo wordt de brandweer op het verkeerde been gezet omdat er rook uit een andere horecazaak komt dan waar de brand woedt. Dat komt omdat de restaurants een spoelkeuken delen. En tegen de zaken zijn andere complexen gebouwd met onder andere appartementen en een grote supermarkt. Het gaat allemaal om oudere gebouwen, met veel doorgangen, ruimtes en lagen. Ingewikkeld dus.

Dit deel van het centrum van Eindhoven liep gevaar verwoest te worden door een stadsbrand (foto: Brandweer Nederland).

Uit het onderzoek blijkt dat door de constructie van de panden en aanpassingen in de afgelopen decennia, deze brand mogelijk tot een stadsbrand had kunnen leiden. “De brand zat slechts enkele minuten af van een onbeheersbare brand”, meldt de brandweer. Oftewel: de brand had een gat kunnen slaan in het centrum van Eindhoven.

Heldenrol

Dat het niet zo gelopen is, is te danken aan een toevallig aanwezige politieagent, die ook brandweervrijwilliger is. Dankzij hem heeft de brandweer op tijd de juiste keuzes kunnen maken, zo schrijft de brandweer in het rapport. Nog voordat de brandweer aanwezig is ondervraagt de agent het personeel en krijgt hij daardoor een goed beeld van de brand. De brandweer ziet bij aankomst rook uit restaurant Giornale komen en niet uit Sopranos waar de brand woedt. De politieman weet te melden waar de brand is en dat de keukens aan de achterkant met elkaar verbonden zijn. “Dat blijkt gouden informatie”, schrijft de brandweer. “Daardoor wijzigt de bevelvoerder zijn plannen.”

Brand bij Sopranos en Giornale (foto: Brandweer Nederland).







