Eindhoven aan ramp ontsnapt, brand op haar na 'onbeheersbare stadsbrand'
Een brand vorig jaar in twee restaurants in het centrum van Eindhoven werd bijna een ramp voor de stad. Dat blijkt uit een rapport van de brandweer. “De brand zat slecht enkele minuten af van een onbeheersbare brand”, zo is de conclusie. Dat zou voor een gat in het centrum van Eindhoven hebben gezorgd. Maar een politieagent heeft dit weten te voorkomen.
In de nacht van 14 op 15 december 2025 breekt er brand uit in de keuken van Sopranos aan het Stationsplein in Eindhoven. Uit onderzoek van de brandweer blijkt nu dat de vermoedelijke oorzaak te vinden is bij een technisch onderdeel van een koelcel.
Gat in centrum Eindhoven
Het blijkt die nacht om meerdere redenen een lastige brand te zijn. Zo wordt de brandweer op het verkeerde been gezet omdat er rook uit een andere horecazaak komt dan waar de brand woedt. Dat komt omdat de restaurants een spoelkeuken delen. En tegen de zaken zijn andere complexen gebouwd met onder andere appartementen en een grote supermarkt. Het gaat allemaal om oudere gebouwen, met veel doorgangen, ruimtes en lagen. Ingewikkeld dus.
Uit het onderzoek blijkt dat door de constructie van de panden en aanpassingen in de afgelopen decennia, deze brand mogelijk tot een stadsbrand had kunnen leiden. “De brand zat slechts enkele minuten af van een onbeheersbare brand”, meldt de brandweer. Oftewel: de brand had een gat kunnen slaan in het centrum van Eindhoven.
Heldenrol
Dat het niet zo gelopen is, is te danken aan een toevallig aanwezige politieagent, die ook brandweervrijwilliger is. Dankzij hem heeft de brandweer op tijd de juiste keuzes kunnen maken, zo schrijft de brandweer in het rapport. Nog voordat de brandweer aanwezig is ondervraagt de agent het personeel en krijgt hij daardoor een goed beeld van de brand.
De brandweer ziet bij aankomst rook uit restaurant Giornale komen en niet uit Sopranos waar de brand woedt. De politieman weet te melden waar de brand is en dat de keukens aan de achterkant met elkaar verbonden zijn. “Dat blijkt gouden informatie”, schrijft de brandweer. “Daardoor wijzigt de bevelvoerder zijn plannen.”
Overal vuur
Brandweerlieden moeten naar binnen, want omdat alles is volgebouwd is de brand niet van buitenaf bereikbaar. “Helemaal achter in het restaurant bevond zich een lange smalle gang met veel kleine ruimtes. Daarin was overal vuur. Met stappen van een meter vooruit en een halve meter achteruit wordt het vuur teruggedrongen”, beschrijft de brandweer in het rapport.
Omdat het om een oud en complex gebouw ging, een verkenning rondom het pand niet mogelijk was en de brand van buiten niet zichtbaar en te bereiken was, is rekening gehouden met een afbrand-scenario. Maar mede dankzij de informatie van de politieagent is toch besloten naar binnen te gaan en is een ramp voor het centrum van Eindhoven voorkomen.
Zaken nog dicht
De brand was vorig jaar tien dagen voor kerstmis waardoor zeker 1500 kerstgasten last-minute afgebeld moesten worden. Al snel werd duidelijk dat de opbouw van de twee horecazaken zeker een jaar gaat duren. Op dit moment zijn Sopranos en Giornale dan ook nog dicht. Via een automatische voicemail wordt gemeld dat “het gissen is wanneer we weer open kunnen”.