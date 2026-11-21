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LIVE 112-nieuws | Hybride auto belandt in sloot en vat vlam in Asten-Heusden | Explosie verwoest geparkeerd busje bij flat in Breda
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Liveblog
06:06
Hybride auto belandt in sloot en vat vlam in Asten-Heusden
Een automobilist is vrijdagavond met zijn auto van de weg geraakt in Asten-Heusden en in een sloot beland. De bestuurder kon zelf uit de auto komen. Hij was niet gewond.
05:58
Explosie verwoest geparkeerd busje bij flat in Breda
Een explosie heeft rond halfelf vrijdagavond een geparkeerd busje verwoest op de parkeerplaats bij een flat in de Bredase wijk Hoge Vucht. Verschillende onderdelen van het busje werden door de kracht van de explosie meters weggeblazen.
05:44
Personeel Domino's Pizza Tilburg overvallen, tweede keer in paar weken tijd
Medewerkers van een filiaal van Domino's Pizza aan de Thomas van Aquinostraat in Tilburg zijn rond middernacht overvallen. Het is de tweede keer in korte tijd dat dit filiaal doelwit van overvallers is.
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