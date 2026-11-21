Agenten hebben vrijdagavond een schot gelost bij de aanhouding van een 27-jarige man. Dit gebeurde op een doorgaande weg in een woonwijk. De man wordt ervan verdacht een uur eerder een tankstation aan de Kooikersweg in Den Bosch te hebben overvallen. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.

De overval vond plaats rond halfnegen 's avonds . De man bedreigde een medewerker van de benzinepomp met een vuurwapen en ging ervandoor met geld en sigaretten.

Op basis van beelden en getuigenverklaringen had de politie de verdachte snel in beeld. Hij kon in de buurt van zijn huis worden aangehouden. De verdachte probeerde nog weg te rennen, maar hij kwam niet ver.

De politie vond bij hem een deel van de buit en het wapen dat waarschijnlijk bij de overval was gebruikt. De man is vastgezet. Het wapen is voor verder onderzoek in beslag genomen.

Inbraak en aanrijding

Nog geen maand geleden werd ingebroken bij dezelfde benzinepomp. Toen werd de deur van de shop geforceerd. En een jaar geleden werden hier meerdere mensen aangereden en raakten twee mannen gewond. Later werd een automobilist hiervoor aangehouden.