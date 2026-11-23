"Ik ben van huis uit niet agressief" en "ik was zwaar onder invloed", zegt Bill C. (55) maandag stellig tijdens het hoger beroep tegen hem en zijn voormalige geliefde Sharona de J. (37). Het koppel is veroordeeld voor de gruwelijke moorden op twee mannen in Lieshout en Amsterdam. Volgens Bill is het in een waas gebeurd en niet, zoals justitie zegt, met voorbedachten rade. "Het had nooit mogen gebeuren, maar hoe of wat weet ik echt niet meer."

Danique Pals Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

In mei 2021 werd Willem van der Willigen (70), oud-topman van Vlisco, vermoord in zijn villa in Lieshout. Zes weken later volgde een tweede moord, op de 65-jarige Benito van Ommeren in Amsterdam. De bankrekeningen van de mannen werden ook geplunderd. Tegen Bill is in 2023 door het Openbaar Ministerie (OM) levenslang geëist voor de moorden en diefstallen. Uiteindelijk kreeg hij van de rechtbank dertig jaar cel opgelegd. Sharona kreeg 22 jaar en elf maanden. Zowel het OM als Bill en Sharona zijn in hoger beroep gegaan. De belangrijkste vraag is of de moorden waren voorbereid of in een opwelling zijn gepleegd. Relatieproblemen

Tijdens eerdere rechtszaken werd duidelijk dat Bill en Sharona een opmerkelijke relatie hadden. Ze leefden van drank, drugs en seks. Ze woonden samen, maar werden het huis uitgezet omdat Sharona als sekswerker klanten in huis ontving. Sharona trok daarna in bij een vaste klant: meneer Van der Willigen. In mei 2021, als Sharona daar al woont, appt Bill haar over hun relatieproblemen. Bill zegt dat hij "weer op roversjacht gaat zodat zij weer poen heeft en ze weer van hem is". 24 blikken bier en tien gram coke per dag

Die avond rijdt Bill naar de villa. Hij wacht een half uur en gaat dan naar binnen, naar Sharona. Hij vraagt waar Willem is en of hij slaapt. Als Sharona hem wijst waar de man ligt te slapen, gaat Bill naar hem toe en slaat hem dood met een hamer. Bill zegt dat het in een waas is gebeurd. "Ik heb nooit de intentie gehad om hem iets aan te doen."

De raadsheer (een rechter in hoger beroep) vraagt hoeveel drugs en alcohol hij in die tijd gebruikte. "Ongeveer 24 blikken bier en tussen de vijf en tien gram cocaïne per dag", zegt Bill. Hij weet alleen niet hoeveel hij op de dag van de moord precies heeft gebruikt. Sharona regelde de geldzaken

De raadsheer vraagt Bill ook of het klopt dat "zij de brains is en u van het meppen?". Daarop zegt Bill: "Dat klopt niet. Normaliter ben ik geen agressief persoon." Sharona zegt dat zij inderdaad de geldzaken regelde, maar dat ze niet wist wat Bill van plan was met Willem. "Ik had niet verwacht dat hij het licht uit zijn ogen zou slaan." Bill en Sharona verbleven nog een paar weken in de villa, terwijl Willem dood op bed lag. Later sloegen ze op de vlucht en kwamen ze in Amsterdam terecht bij Benito van Ommeren (65), die hen onderdak gaf in ruil voor drugs of boodschappen. Na een paar dagen moesten ze weg. "Dat was midden in de nacht. Mijn belangrijkste doel was om in die woning te blijven", zegt Sharona. Tweede moord

Het stel zou Van Ommeren daarom "gaan pakken". Al zegt Sharona nu dat ze Bill op andere gedachten wilde brengen. Daarop zuchten nabestaanden in de zaal. Bill heeft Van Ommeren namelijk gewurgd met zijn broekriem en niets wijst erop dat Sharona ingreep. "Maar mijn intentie was niet om hem te vermoorden", verklaart Sharona, tot nog grotere ergernis van het publiek. Bill wordt gevraagd wat hij dacht toen hij zijn riem uit zijn broek haalde. "Op dat moment dacht ik niet na", zegt Bill. "Het gebeurde allemaal heel snel. Ik kan het niet verklaren. Het is helaas gebeurd. Nooit met voorbedachte rade." 'Aan vergeving zijn wij nog lang niet toe'

Hierna is het tijd voor het spreekrecht van de nabestaanden. Een vriend van Van der Willigen neemt het woord namens de familie. "Het verlies van je vader en opa is ingrijpend. Aan vergeving zijn wij nog lang niet toe. Hoe kunnen we ook, nu er wordt gevraagd om strafvermindering? Jullie moordenaars moeten boeten!" Ook de zus van Benito neemt het woord. "Juist omdat onze band zo sterk was, is het verlies van Benito zo ontzettend zwaar. En het beeld van zijn verminkte lichaam staat op mijn netvlies gebrand", vertelt ze verdrietig. "Ik zal nooit meer wakker worden met een berichtje van mijn broer."

Het hoger beroep in deze zaak gaat dinsdag verder. Lees hier alle verhalen over Bill en Sharona.