Omwonenden van het nieuwe azc aan de Boekelsedijk in Uden maken zich grote zorgen over de veiligheid en leefbaarheid na de komst van het azc. Acht op de tien ondervraagden is tegen de gekozen locatie, terwijl een meerderheid niet tegen de opvang van asielzoekers in het algemeen is. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van onderzoeksbureau WPG Research in opdracht van Omroep Brabant. Woensdag zijn de laatste asielzoekers verhuisd naar het nieuwe azc.

Vier op de vijf omwonenden van het nieuwe azc voelden zich een maand geleden, toen het onderzoek werd gehouden, veilig in hun buurt. Zij vrezen dat het gevoel verandert nu het azc open is. Bijna de helft van buurtbewoners geeft aan de Boekelsedijk te gaan mijden. “Het geeft geen fijn gevoel om je dochter daar alleen te laten fietsen”, geeft een bezorgde buurtbewoner aan. Het azc is nu in gebruik genomen. Dinsdag en woensdag zijn de driehonderd asielzoekers van de tijdelijke opvang in het Van der Valk-hotel naar de nieuwe locatie gebracht, pal naast een groot sportpark. Ook deze plek is tijdelijk, voor de komende tien jaar. De gemeenteraad stemde begin dit jaar na veel gedoe en gemor in met de nieuwe opvangplek.

"Er is niet goed nagedacht over de locatiekeuze en de consequenties voor de omgeving."

Hoewel twee derde van de omwonenden niet tegen de opvang van asielzoekers in Nederland is, is wel 80 procent tegen de locatie aan de Boekelsedijk. "Ik vind dat er azc’s moeten zijn, maar de omgeving moet wel veilig blijven", reageert een van de ondervraagde buurtbewoners in het onderzoek. “Er is niet goed nagedacht over de locatiekeuze en de consequenties voor de omgeving”, vult een ondervraagde aan. Een ander reageert: “De plaats midden op het sportpark waar veel sportende en schoolgaande kinderen langs komen, is slecht gekozen.”

Ruim tachtig procent is tegen de opvang van asielzoekers aan de Boekelsedijk (foto: WPG Research)

Communicatiewetenschapper Noelle Aarts is niet verrast door de uitkomsten van het onderzoek. “Als jarenlang wordt geroepen dat alles de schuld is van asielzoekers, dan plant dat toch een zaadje. Of je dat nu wil of niet.” De reacties van omwonenden doet Aarts denken aan het bekende not in my backyard-principe. “Daar is het zeker een voorbeeld van, maar dat heeft wel een hele nare ondertoon: het klinkt wat egoïstisch. Maar je moet serieus kijken wat dit betekent voor omwonenden."

Het nieuwe azc aan de Boekelsedijk in aanbouw (foto: Tom Berkers).

Buurtbewoners verwachten dat de opening van het asielzoekerscentrum vooral een negatieve invloed zal hebben op de leefomgeving. Ruim 70 procent denkt dat het azc ongunstige gevolgen heeft op de woningmarkt. Maar ook verwachten ze dat de verkeerssituatie verslechtert. "De Boekelsedijk is niet berekend op nog meer verkeer. Ook de fietstunnel die naast de opvang ligt, is erg gevaarlijk.”

Buurtbewoners verwachten dat het nieuwe azc veel negatieve invloed zal hebben op de omgeving (foto: onderzoek WPG Research)

Ook zijn er grote zorgen over de veiligheid, als het azc open is. "Ik ga daar niet meer wandelen en fietsen. Voortaan ga ik mijn kinderen met de auto brengen", geeft een buurtbewoner aan. Een ander: "Ik zal als vrouw vaak een andere fiets- en looproute kiezen die mij een veiliger gevoel zal geven. Overdag, maar zeker in de avond.” En: “Zeker in de avond omdat het een donker stuk is.”

"De bewoners hebben recht op geruststelling."

Omwonenden willen zichtbare beveiliging, meer politie en handhaving. "De afspraak moet er zijn dat er bij overlast direct wordt ingegrepen zodat er geen verdere escalatie plaatsvindt", suggereert een van de ondervraagden. Volgens communicatiewetenschapper Aarts is er werk aan de winkel voor de gemeente Maashorst. "De bewoners hebben recht op geruststelling. Vraag wat zij nodig hebben om zich veilig te voelen en hoe zij daaraan tegemoet kunnen komen. Dus als zij willen dat de weg verlicht moet worden, dan moet de gemeente dat gewoon doen. Klaar. Waarschijnlijk zijn de asielzoekers daar ook blij mee."

Wethouder Cock de Jong van de gemeente Maashorst begrijpt de zorgen. "En we nemen het gevoel van de omwonenden serieus." Maar, zegt de wethouder: "We kennen de bewoners van de opvang, hebben vertrouwen in de professionals van het COA, hebben een goed veiligheidsplan met verschillende maatregelen om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te borgen." De driehonderd asielzoekers die nu naar de Boekelsedijk verhuisd zijn, woonden de afgelopen drie jaar in het Van der Valkhotel. "Omwonenden van die omgeving waren bij aanvang van de opvang uiterst kritisch en geven nu aan dat het wonen in de buurt van een asielopvang zonder grote problemen is verlopen. Wij hebben er vertrouwen in dat dit ook aan de Boekelsedijk zo zal zijn. Dat kost tijd en energie, van alle betrokkenen. Inwoners die zorgen of vragen hebben kunnen zich melden bij gemeente, COA of politie."