Het was het zwaarste jaar uit het ondernemersleven van Roel van de Broek en Senna Vossenberg. Bijna een jaar geleden brak er brand uit in de gedeelde spoelkeuken van hun twee restaurants in het centrum van Eindhoven. Na maanden slopen is nu eindelijk de opbouw begonnen, maar de heropening is nog ver weg. “De rest van de stad draait door, maar wij staan stil. Dat is mentaal heel moeilijk.”

Noël van Hooft Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Restaurant Sopranos en Giornale voelen als de kinderen van het ondernemersstel. Vijftien jaar geleden begon Roel met zijn eerste restaurant en een paar jaar later kwam daar een tweede zaak bij. Via een U-constructie aan de achterzijde zijn de panden met elkaar verbonden. Het stel ligt al te slapen als ze in de nacht van 14 op 15 december telefoontjes krijgen dat er iets goed mis is. “Je weet niet wat je overkomt. Dit was al jaren onze grootste nachtmerrie.” Urenlang staat Roel toe te kijken naar hoe de brandweer probeert zijn restaurants te redden. “Het gaat echt als een roes voorbij.” Wat hij dan nog niet weet is dat de brandweer op het nippertje een onbeheersbare stadsbrand weet te voorkomen. Dit dankzij het werk van een politieagent die ook brandweervrijwilliger is. Nog altijd gesloten

“Toen ik van de brandweer hoorde dat het onder controle was, dacht ik nog dat de schade meeviel. We kunnen binnen een paar weken misschien wel weer open, was mijn gedachte.” Maar die hoop verdween snel toen Roel en Senna het pand mochten bekijken, de rook- en roetschade in beide restaurants is namelijk enorm. Zo zag het er na de brand uit in de restaurants:

Brand bij Sopranos en Giornale (foto: Brandweer Nederland).









“Er staat dan een deskundige die heel tactloos zegt: je bent minimaal een jaar dicht. Voor mij was dat wel even een shock, want ik had een paar minuten eerder nog het idee dat het wel meeviel”, vertelt Roel. Maar een jaar later zijn de beide restaurants nog altijd dicht. Waarom moet dit zo lang duren? Dat is een vraag die Roel bijna dagelijks krijgt. De belangrijkste reden: alles moest eruit, de twee panden zijn volledig gestript. “Rook en roet komen overal achter, tussen, onder en boven. Ieder voorzetwandje moet eraf, iedere deur, muur en tegel moet eruit.” Als je niet alles weghaalt komt de geur terug en lijkt het voor de gasten alsof ze in een schoorsteen zitten, legt hij uit. Stip aan horizon

Het helemaal leeghalen van het pand heeft negen maanden geduurd. “We kregen pas half oktober de sleutel terug. Toen hebben we eerst de bouwtekeningen moeten checken en aanpassen en pas een paar weken geleden zijn we begonnen aan de heropbouw.” Zo ziet het er nu van binnen uit:

Heropbouw van Sopranos is begonnen (foto: Noël van Hooft).





“Er is nu een jaar voorbij en we zitten pas aan het begin van de verbouwing. De riolen worden gedaan, er kan nog zoveel misgaan. Hoeveel maanden er nog bij komen, weten we niet”, zegt Roel licht teleurgesteld. Hij en zijn vrouw willen het liefst een stip aan de horizon hebben, een datum waar ze naartoe kunnen werken. Mentaal zwaar

Roel en Senna doen enthousiast en met frisse moed hun verhaal. Maar dat was aan het begin van het jaar wel anders. “Het was mentaal heel zwaar”, vertelt de ondernemer. “We zaten echt in een dip.” De restauranteigenaar vergelijkt de periode met de coronacrisis, maar ziet een belangrijk verschil. “Corona was heel vervelend, maar dat was een gegeven voor de hele wereld. Iedereen had hetzelfde probleem. Nu draait de rest van de stad door, maar wij staan stil. Dit zijn straks echt de moeilijkste anderhalf jaar uit ons ondernemersleven geweest.” Zelfde kaart, nieuw jasje

De horecaondernemers hebben geluk dat ze goed verzekerd zijn. Zo worden de schade, de doorlopende kosten en zelfs de personeelskosten vergoed. “We hebben niemand ontslagen, we hebben ze straks weer heel hard nodig. Als we een compleet nieuw team moeten samenstellen, maak je in deze tijd geen schijn van kans.”

Zo komt Sopranos eruit te zien (afbeelding: King Kongs).