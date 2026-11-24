Eindhoven Airport had dinsdagochtend vroeg last van mist. Een vlucht uit Brussel werd om kwart over zeven geannuleerd en datzelfde gebeurde met de vertrekkende vluchten naar Ibiza van zeven uur en die naar Malaga van halfacht.

Peter de Bekker Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Ook maandagmiddag en -avond had Eindhoven Airport last van mist. Toen vielen zeven vluchten uit.

Het KNMI had al gewaarschuwd voor dichte mist in het zuiden van de provincie. Sinds maandagmiddag halfvijf gold code geel. Sinds halfacht dinsdagochtend zijn er geen geannuleerde vluchten meer gemeld door het vliegveld.