Drie dagen nadat de Waalwijkse influencer Vera Dijkmans (29) is teruggekeerd uit de Verenigde Staten, gaat het nog altijd "bijzonder slecht" met haar. Dijkmans zat ruim anderhalve week vast in de Verenigde Staten, in het detentiecentrum Delaney Hall van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Naar de omstandigheden in dat detentiecentrum loopt een onderzoek van de Amerikaanse staat New Jersey.

Het is voor Omroep Brabant niet te controleren hoe de omstandigheden in het detentiecentrum voor Vera zijn geweest, maar Delaney Hall ligt wel onder een vergrootglas. Op 7 augustus 2026 begon de Amerikaanse staat New Jersey een onderzoek naar mogelijke misstanden in Delaney Hall. Aanleiding waren berichten over slechte omstandigheden en de dood van minstens drie mensen die in het detentiecentrum vastzaten.

Volgens Scholt is haar dochter tijdens haar detentie " zeer slecht behandeld ". Zo zou ze niet hebben kunnen slapen doordat de lichten voortdurend aanbleven. Ook zou ze niet buiten zijn geweest. "Haar haren zijn uitgevallen. Er zat schimmel in de badkamer en ze had geen privacy", vertelt haar moeder. "Je moet je voorstellen: je gaat naar de toilet en er zitten twaalf mensen te kijken. Dat is gewoon ontzettend traumatiserend."

"Zij is ernstig getraumatiseerd door de gebeurtenissen", vertelt haar moeder Marianne Scholt aan Omroep Brabant. "Het heeft een diepe indruk op haar gemaakt."

Meldingen van slechte medische zorg

Volgens de staat zijn er meldingen van slechte medische zorg. Zo zouden gevangenen niet altijd hun medicijnen krijgen en zou er bij noodgevallen te weinig medische hulp zijn. Ook zijn er meldingen van besmettelijke ziekten, mishandeling door personeel en onvoldoende bescherming tegen lichamelijk en seksueel geweld.

Om meer te weten te komen over de omstandigheden in het detentiecentrum, vroeg New Jersey informatie op bij het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS), waar immigratiedienst ICE onder valt. Volgens de staat heeft het ministerie maandenlang niet op die verzoeken gereageerd. Daarom is New Jersey een rechtszaak begonnen tegen DHS. De staat wil daarmee afdwingen dat het ministerie alsnog een besluit neemt over het verstrekken van de informatie. Dat maakte de procureur-generaal van New Jersey op 17 november bekend.

Waarom werd Vera aangehouden?

Volgens het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) probeerde Dijkmans in 2019 illegaal de Verenigde Staten binnen te komen, waarna ze werd aangehouden en uitgezet. In augustus 2024 mocht ze opnieuw tijdelijk het land binnen, maar toen bleef ze langer dan toegestaan.

In augustus 2025 werd een procedure gestart om haar uit te zetten. En op 26 mei 2026 bepaalde een Amerikaanse immigratierechter dat Dijkmans het land moest verlaten, nadat ze niet was verschenen bij een rechtszitting over haar verblijfsstatus.

Op 11 november werd Dijkmans aangehouden op luchthaven Newark in New Jersey. Volgens DHS verbleef ze op dat moment illegaal in de Verenigde Staten.