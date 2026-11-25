Bij veel tankstations in onze provincie tank je sinds woensdagochtend een liter benzine voor onder de 2 euro. De goedkoopste pomp vind je in Woudrichem, maar je betaalt altijd nog meer dan aan het begin van het jaar.

Opvallende afwezigen in het lijstje zijn de tankstations van de Makro in Best en Breda. Deze pompen staan al jaren bekend als een van goedkoopste van onze provincie, maar bij beiden betaalde je woensdagochtend nog altijd meer dan 2 euro voor een liter Euro 95. Later in de ochtend zakten ook zij naar net onder de 2 euro.

De daling van de brandstofprijzen is opvallend, want op 10 oktober werd nog een record gevestigd. De adviesprijs voor een liter Euro95 was toen 2,73 euro, nu is dat 2,38. Een prijs die vooral langs de snelweg wordt betaald omdat zij de adviesprijzen veelal aanhouden. Wie van de grote weg afgaat, is vaak veel goedkoper uit en ook dorpen zijn vaak voordeliger.

Argos in Giessen - € 2,007 Argos in Woudrichem - € 2,009 Berkman in Breda - € 2,019 Berkman in Oosterhout - € 2,029 TinQ Crogtdijk in Teteringen € 2,037

Ook de dieselprijzen zijn de afgelopen weken snel gedaald, maar zitten nog niet onder de 2 euro. De adviesprijs was 19 september nog 2,82 euro, maar nu ligt die op 2,41. Een enorm verschil, maar voor dieselrijders een hard gelag. Want tot ongeveer anderhalf jaar geleden was diesel eigenlijk altijd de goedkopere brandstofkeuze.

Dalende olieprijs

Dat de brandstofprijzen aan de pomp dalen heeft volgens brandstofexpert Derk Foolen van United Consumers uit Eindhoven meerdere redenen. "De belangrijkste is natuurlijk de dalende olieprijs. Dat heeft met enige vertraging direct invloed op wat je aan de pomp betaalt." Dat een vat ruwe olie goedkoper is geworden, komt omdat er mee olie beschikbaar is.

"Ondanks de aanvallen in de Straat van Hurmuz vanwege de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran, zijn er toch tankers die door de zeestraat weten te varen", legt Foolen uit. "Daarnaast wordt in landen buiten het Midden-Oosten volop olie opgepompt. Er zijn simpelweg alternatieven gevonden om meer olie op de markt te krijgen."

Volgens Foolen ontstaat er inmiddels wat rust op de oliemarkt. "Er werd gevreesd voor tekorten door de oorlogen en bijbehorende blokkades. Doordat er nu toch voldoende olie beschikbaar lijkt te zijn, wordt er niet meer als het ware gehamsterd. En een groeiende vraag stuwt nou eenmaal de olieprijs omhoog."

Escalatie

Voorspellen wat de olie- en daarmee benzine- en dieselprijzen gaan doen, vindt Foolen lastig. "Als de oorlog in het Midden-Oosten weer oplaait, gaan we heel snel meer betalen. Toch denkt de brandstofexpert dat de benzineprijs nog wel onder het niveau van 1 januari dit jaar daalt. "De adviesprijs hoeft dan nog maar 9 cent omlaag." Voor diesel ziet hij het wat somberder in, omdat het verschil nog zo'n 30 cent is.

Wie overigens echt goedkoop benzine wil tanken, kan nog altijd het beste naar België rijden. Daar ben je nog altijd tussen de 30 a 40 cent per liter goedkoper uit. De Maes pomp in Kalmthout (1,611 euro) en het Argos tankstation in Ravels (1,628 euro) lijken langs de grens woensdagmorgen het goedkoopste.