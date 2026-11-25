De Waalwijkse schoenenketen vanHaren is getroffen door een cyberaanval. Klantgegevens zoals e-mailadressen, telefoonnummers en adresgegevens zijn gelekt. De schoenenketen heeft aangifte gedaan en is een onderzoek gestart.

Hoelang onbevoegden toegang hadden tot de klantgegevens is niet duidelijk. Het is ook niet bekend hoeveel klanten getroffen zijn door de cyberaanval.

'Omvang beperkt'

De schoenenketen heeft het beveiligingslek inmiddels gedicht. Het bedrijf met het hoofdkantoor in Waalwijk zegt dat de "omvang van het incident beperkt is". De hackers hadden toegang tot de volgende klantgegevens:

Voor- en achternaam

Factuur- en afleveradres

Facturen

E-mailadres

Telefoonnummer

Gekozen betaalmethode zoals creditcard of PayPal

Geen wachtwoorden gelekt

Inloggegevens, wachtwoorden en betaalgegevens zoals creditcardnummers van klanten zijn niet gelekt. Getroffen klanten hebben een mail gekregen van vanHaren. Het bedrijf heeft aangifte gedaan en de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte gesteld van de cyberaanval. Samen met beveiligingsexperts onderzoekt het bedrijf hoe het kon gebeuren en hoe het in de toekomst niet opnieuw misgaat.

Op de website en in een mail aan klanten waarschuwt vanHaren voor mensen die zich voordoen als vertegenwoordigers van het bedrijf. Zo adviseert ze om te checken waar een bericht vandaan komt en om niet zomaar gegevens te delen of op een link te klikken.

Meer hacks

Het is niet het eerste bedrijf dat getroffen wordt door een hack. Door een cyberaanval bij CEVA Logistics, met een grote vestiging in Waalwijk, belandden in augustus de gegevens van klanten van Bol en de Bijenkorf op straat. Ook meerdere onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en gemeentes werden eerder slachtoffer van een datalek.