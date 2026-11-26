Nieuw DNA-verwantschapsonderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft geleid tot een doorbraak in vijf lang onopgelost gebleven zedenzaken. Een van die zedenzaken is een serie verkrachtingen rond Breda tussen 2001 en 2011. Een 58-jarige man werd in augustus dit jaar opgepakt als verdachte na uitgebreid DNA-verwantschapsonderzoek.

Lobke Kapteijns Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Het gaat om een vorm van DNA-verwantschapsonderzoek waarbij wordt gekeken naar het Y-chromosoom, een stuk DNA dat alleen mannen hebben en onveranderd wordt overgedragen van vader op zoon. Dit wordt alleen ingezet bij de ernstigste zaken, zoals moord en zeden. In een serie verkrachtingen rond Breda tussen 2001 en 2011 zorgde deze nieuwe vorm van DNA-verwantschapsonderzoek voor een doorbraak. De afgelopen 25 jaar liet de dader bij alle incidenten DNA achter. De verdachte is een 58-jarige Bredanaar, hij staat in het kroegcircuit van Breda bekend als kroegzanger. Hij zit sinds 11 augustus in voorarrest voor de reeks gewelddadige verkrachtingen in en rond het centrum van Breda. Doordat Y-chromosomen niet veranderen als ze van vader op zoon worden doorgegeven, is het mogelijk naar verre verwanten in de mannelijke familielijn van een onbekende dader te zoeken, zoals ooms, achterooms, neven, achterneven, grootvaders of kleinzoons, aldus het NFI.

DNA-verwantschapsonderzoek gebeurt standaard met een zogeheten autosomaal (niet aan geslacht gebonden) DNA-profiel. Nu kan er ook met een Y-profiel worden gezocht in de DNA-databank voor strafzaken.

"Een achternaam is een zeer bruikbaar gegeven voor de politie, waarmee ze direct aan de slag kunnen."

Volgens DNA-verwantschapsdeskundige Arnoud Kal biedt het Y-onderzoek "geweldige kansen voor onopgeloste moord- en zedenzaken". Hij wijst erop dat in veel westerse samenlevingen mannen niet alleen hun Y-chromosoom doorgeven aan hun zoons, maar ook hun achternaam. "Dit betekent dat een Y-profiel van een spoor in sommige zaken meteen ook een voorspelling is van de achternaam van de gezochte persoon. Een achternaam is een zeer bruikbaar gegeven voor de politie, waarmee ze direct aan de slag kunnen." Het Openbaar Ministerie en de politie zijn blij met de doorbraken en onderstrepen het belang van Y-onderzoek. "We hebben goud in handen", zegt Francien Lijnkamp, teamleider coldcase Politie Oost-Nederland. "Aanvullend onderzoek blijft nodig, maar we verwachten hiermee aanzienlijk meer daders te kunnen opsporen." Andere zaken die door deze nieuwe techniek in een stroomversnelling zijn gekomen zijn een verkrachting van een 76-jarige vrouw in Den Haag in 2021, een verkrachting van een 13-jarig meisje in Winterswijk in 1999, twee verkrachtingen door dezelfde man in 1995 in Apeldoorn en in 1997 in Deventer, en een verkrachtingszaak uit 1993 in Apeldoorn.