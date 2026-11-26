Op vliegbasis Volkel zijn donderdagochtend zeven demonstranten aangehouden door de Koninklijke Marechaussee. Het groepje zat op de start- en landingsbaan en protesteerde tegen kernwapens.

De actievoerders hebben via een persbericht laten weten een groot geprint VN-verdrag uit 2017 over het uitbannen van kernwapens op de startbaan te hebben geplakt. Op de luchtmachtbasis in Volkel zijn F-35's gestationeerd, die kernwapens kunnen dragen en afwerpen. Het is een publiek geheim dat daar Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen.

Volgens de marechaussee was de demonstratie niet aangekondigd en zijn de actievoerders met een ladder over het hek geklommen. Ze werden rond acht uur aangehouden.

Na een zoekactie op het terrein werden naast de zeven demonstranten geen andere mensen gevonden. Op vragen hoe de demonstranten het terrein konden bereiken, zegt een woordvoerder van de marechaussee dat de plek waar zij over het hek klommen buiten het beveiligde defensieterrein was. Dat terrein is voor iedereen toegankelijk.

De marechaussee doet verder onderzoek. De demonstranten worden ondervraagd en worden later voorgeleid.

Vaker demonstraties

Er werden al meerdere keren demonstranten aangehouden op vliegbasis Volkel. Een jaar geleden protesteerde een groep vredesactivisten tegen een NAVO-oefening, waarbij ze een tunnel onder het hek door wilden graven.

Ook in 2023 werd geprobeerd een gat onder het hek van de vliegbasis te graven, tijdens een protest tegen kernwapens en CO2-uitstoot. Ook klommen er toen mensen over het hek om op de start- en landingsbaan te gaan zitten. In 2021 deed de groep Vrede Scheppen ook een poging onder het hek door te komen.