Tweede Kamerlid Mpanzu Bamenga (D66) uit Eindhoven wil dat het kabinet bij de Europese Commissie erop aandringt dat strenge Amerikaanse wetgeving van tafel gaat. Die wetgeving, bekend onder de naam 'Match Act', geeft Amerika onder meer de mogelijkheid om verdere exportbeperkingen op te leggen aan de Veldhovense chipmachinefabrikant ASML.

Lobke Kapteijns Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

Amerikaanse congresleden hebben extra beperkingen voorgesteld voor de op een na geavanceerdste chipmachines van ASML. De beste machines van het bedrijf mochten al niet naar China. Ook zou het voorstel ASML verbieden onderhoudswerk te verrichten aan chipmachines in China. De Tweede Kamer komt donderdag met twee voorstellen die de Amerikanen moeten bewegen hun wetgeving te heroverwegen. Zo roept D66-Kamerlid Bamenga het kabinet in een motie op om bij de Europese Commissie aan te dringen op een gezamenlijke, publieke afwijzing van de beperkingen en die onderdeel te laten zijn van besprekingen met de VS.

Strengere exportregels en beperkingen De VS willen dat Nederland strengere exportregels toepast voor bepaalde chipmachines. Als Nederland niet meewerkt, zal Amerika op basis van de Match Act beperkingen kunnen opleggen aan Nederlandse bedrijven. De VS zal gebruikmaken van een speciale maatregel om ook niet-Amerikaanse bedrijven, die in hun machines wel Amerikaanse software of hardware hebben, te dwingen mee te werken door middel van exportbeperkingen. Het gaat dus niet om het overrulen van Nederlandse wetgeving, maar om het opleggen van Amerikaanse beperkingen die ook Nederlandse bedrijven kunnen raken.

Bamenga: "We maken ons ontzettend veel zorgen over de Match Act. Dit gaat over onze nationale veiligheid. Daar gaan wij zelf over, niet de Amerikanen. We zien ze als partner, maar wat Amerika nu doet is bepalen hoe onze soevereiniteit eruit ziet. Of wij wel of geen zeggenschap hebben over ASML." Volgens Bamenga weet Nederland zelf heel goed waar de machines van ASML wel of niet naartoe mogen gaan. "Maar deze wetgeving betekent dat zelfs wanneer een klein schroefje uit Amerika is gebruikt, wat nog geen waarde heeft van 0,001 procent van de hele apparatuur, dat Amerika mag zeggen: wij gaan erover wat er met deze machine gebeurt. Dat is onvoorstelbaar." Hij ziet in dat Nederland in z’n eentje geen vuist kan maken. Daarom moet het op Europees niveau worden aangepakt, door de Europese Commissie. "We zagen eerder dat de Europese Commissie zich in het openbaar uitsprak tegen de importtarieven van president Trump. Dat zien we nu nog niet, maar dat is wel echt nodig." De Kamer zal donderdag naar verwachting ook een voorstel steunen van JA21-Kamerlid Hoogeveen. Hij wil als Kamer het Amerikaanse congres oproepen de Match Act in deze vorm niet aan te nemen. Om vervolgens een brief te sturen naar het congres met als boodschap: bondgenoten moeten elkaar sterker maken, in plaats van elkaar eenzijdige beperkingen opleggen. Financieel topman Roger Dassen van ASML reageerde eerder al uiterst kritisch op de in het Amerikaanse Congres voorgestelde Match Act.