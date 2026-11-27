OM start onderzoek naar neonazi's na Zembla-documentaire
Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek gestart naar aanleiding van de Zembla-documentaire 'The Neonazifiles'. Daarin kwam onder meer een neonazistisch vechtfestijn aan het licht dat werd georganiseerd op het erf van tandarts Bas E. in Oeffelt. Ook twee Brabantse FVD-prominenten werden na de uitzending uit de partij gezet.
De politie en het OM lieten na de uitzending weten de beelden te bekijken om te beoordelen of er strafbare feiten waren gepleegd. Nu blijkt dat het OM ook daadwerkelijk een onderzoek is gestart.
Zembla liet in de documentaire zien hoe rechtsextremisten op verschillende plekken in het land met elkaar op de vuist gingen. In juli vorig jaar trokken grote groepen neonazi's vanuit heel Europa naar het erf van Bas E. om daar met elkaar te vechten.
Dat gebeurde allemaal onder het toeziend oog van de inmiddels in opspraak geraakte tandarts, die samen met zijn vrouw en zevenjarige dochtertje stond te kijken. De vechters gingen elkaar tot bloedens toe te lijf en brachten meerdere keren de nazigroet.
'Steun aan discrimerende activiteiten'
Volgens het OM wordt het onderzoek uitgevoerd door verschillende zogenoemde arrondissementsparketten. Dat zijn regionale afdelingen van het Openbaar Ministerie. De zaak wordt dus op meerdere plekken in het land onderzocht.
Justitie richt zich daarbij vooral op artikel 137f van het Wetboek van Strafrecht. Dat artikel stelt het deelnemen aan of het verlenen van steun aan activiteiten die gericht zijn op discriminatie strafbaar.
Brabantse FVD-prominenten geroyeerd
De documentaire bracht ook aan het licht dat FVD-prominenten Ramon van Asch uit Den Bosch en Luc Kluytmans uit Sint-Oedenrode banden hadden met neonazistische netwerken.
Zo was Van Asch met zijn jonge zoontje op de arm aanwezig bij het vechtfestijn in Oeffelt. Hij werd vervolgens door Forum voor Democratie (FVD) geroyeerd. Van Asch was fractievoorzitter van de partij in Den Bosch.
Ook Kluytmans werd uit de partij gezet. In de documentaire is te zien hoe hij een ceremonie bijwoonde in de bossen van Luxemburg, waarbij Hitler werd verheerlijkt. Tijdens die bijeenkomst werden Joodse boeken verbrand en werd de verjaardag van Hitler gevierd.
'Vervolging wordt lastig'
Eerder stelde hoogleraar straf- en strafprocesrecht Marloes van Noorloos al dat het voor het OM lastig zou worden om tot vervolging over te gaan. De Hitlergroet is namelijk niet per se strafbaar. "Dat komt door een gekke maas in de wet", legde ze uit. Hoewel geschreven uitlatingen, afbeeldingen en het roepen van 'Sieg Heil' wél strafbaar kunnen zijn, geldt dat volgens haar niet automatisch voor het gebaar zelf.
Neonazistische uitspraken kunnen volgens Van Noorloos wel leiden tot een veroordeling voor bijvoorbeeld groepsbelediging of het aanzetten tot haat. Daarbij geldt één belangrijke voorwaarde. "De uitlatingen zijn pas strafbaar als ze in het openbaar worden gedaan."
En juist daar zit voor justitie de moeilijkheid. De uitlatingen die in de documentaire te horen zijn, werden achter gesloten deuren gedaan.
Hier lees je alle verhalen over de neonazistische kooigevechten in Oeffelt.