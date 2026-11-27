Het Openbaar Ministerie (OM) is een onderzoek gestart naar aanleiding van de Zembla-documentaire 'The Neonazifiles'. Daarin kwam onder meer een neonazistisch vechtfestijn aan het licht dat werd georganiseerd op het erf van tandarts Bas E. in Oeffelt. Ook twee Brabantse FVD-prominenten werden na de uitzending uit de partij gezet.

Cas Bergs Geschreven door Maak ons je Google-favoriet

De politie en het OM lieten na de uitzending weten de beelden te bekijken om te beoordelen of er strafbare feiten waren gepleegd. Nu blijkt dat het OM ook daadwerkelijk een onderzoek is gestart. Zembla liet in de documentaire zien hoe rechtsextremisten op verschillende plekken in het land met elkaar op de vuist gingen. In juli vorig jaar trokken grote groepen neonazi's vanuit heel Europa naar het erf van Bas E. om daar met elkaar te vechten. Dat gebeurde allemaal onder het toeziend oog van de inmiddels in opspraak geraakte tandarts, die samen met zijn vrouw en zevenjarige dochtertje stond te kijken. De vechters gingen elkaar tot bloedens toe te lijf en brachten meerdere keren de nazigroet. 'Steun aan discrimerende activiteiten'

Volgens het OM wordt het onderzoek uitgevoerd door verschillende zogenoemde arrondissementsparketten. Dat zijn regionale afdelingen van het Openbaar Ministerie. De zaak wordt dus op meerdere plekken in het land onderzocht.