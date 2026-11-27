Sander Duits (43) is ontslagen als trainer van RKC Waalwijk. De clubleiding vindt dat er na een periode van matige resultaten onvoldoende vertrouwen is in een sportieve ommekeer. Opvallend is dat de clubleiding in eerste instantie het duel tegen VVV-Venlo van vrijdagavond wilde afwachten, maar toen die wedstrijd niet doorging, werd het ontslag bekendgemaakt.

RKC Waalwijk meldt dat de clubleiding vanuit sportief oogpunt eerst wilde afwachten hoe de ploeg vrijdagavond zou reageren in Venlo. Dit ondanks het feit dat er tijdens de trainingsweek weinig vertrouwen was in een goed resultaat.

"Zo kort voor een belangrijke wedstrijd wilden we de voorbereiding van de ploeg niet doorkruisen. Nu de wedstrijd tegen VVV-Venlo is afgelast, hebben we besloten de knoop direct door te hakken. We denken dat er verandering nodig is om er dit seizoen nog het maximale uit te halen", zegt technisch directeur Sonny Bosz in een persbericht.

Clubman

Volgens Bosz, sinds kort technisch directeur bij de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie, was het pijnlijk om de beslissing te nemen. "Het mag duidelijk zijn dat we niet staan waar we horen te staan. Deze beslissing is heel pijnlijk voor iedereen binnen de club, en natuurlijk vooral voor Sander zelf. Sander is een clubman en bovendien een geweldig mens. Maar als de resultaten uitblijven en we te weinig ontwikkeling zien in ons spel, nemen de zorgen toe."



Duits was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer in Waalwijk en voetbalde in het verleden ook bij de club. Adrie Bogers neemt de taken van Duits voorlopig over als interim-hoofdtrainer.