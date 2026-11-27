Premier Rob Jetten wil het volgende maand, tijdens de G20-top in Miami, met president Trump hebben over chipmachinemaker ASML uit Veldhoven. In de Verenigde Staten ligt nu een wetsvoorstel op tafel dat Amerika meer mogelijkheden geeft om exportbeperkingen aan ASML op te leggen.

Veldhoven belangrijk punt Jetten vindt het voorstel "disproportioneel" en "onacceptabel". "Het is in ons beider belang om hier een verstandige weg uit te vinden", zei de premier vrijdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

Het gaat om beperkingen voor een van de meest geavanceerdste chipmachines van ASML. De beste machines van het bedrijf mochten al niet naar China. Ook zou het voorstel van het Congres, de Match Act, ASML verbieden om onderhoud te verrichten aan chipmachines in China.

"ASML is ons grootste en belangrijkste bedrijf, maar zeker niet alleen voor Nederland. Dat geldt eigenlijk voor de hele EU", verklaarde de minister-president. "Dit is een van de weinige technologieën waar de Amerikanen en Chinezen afhankelijk zijn van Europa. Die unieke positie moeten we met man en macht bewaken."

Moeilijke taak

En zo wordt Veldhoven plots een belangrijk punt op de G20-top, de jaarlijkse vergadering waar de leiders van grote landen en de Europese Unie (EU) met elkaar overleggen over economische onderwerpen.

Het zal voor het kabinet nog moeilijk worden om de Match Act van tafel te krijgen, want het voorstel is in Amerika gekoppeld is aan de defensiebegroting. Het kabinet zet erop in die koppeling ongedaan te maken, omdat de kans klein is dat de hele defensiebegroting niet doorgaat.

ASML is een van de grootste technologiebedrijven ter wereld: bij het bedrijf werken ruim 43.000 werknemers. Het hoofdkantoor zit in Veldhoven.