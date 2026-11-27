Willem II heeft na de wedstrijd tegen FC Groningen een bedenkelijk record in handen: de club uit Tilburg heeft al 31 Eredivisiewedstrijden op rij niet gewonnen. De ploeg stond vrijdagavond lange tijd voor, maar in de 92e minuut maakte FC Groningen tóch nog de gelijkmaker en werd het 1-1.

Willem II leek vrijdagavond in Groningen lang op weg naar de eerste competitiezege van dit seizoen. Calvin Twigt onderschepte in de 38e minuut een uittrap van Etienne Vaessen en schoot de bal vanaf 50 meter over de doelman van de thuisploeg heen.

Wouter Prins dacht FC Groningen in de 32e minuut op voorsprong te schieten. Maar de videoscheidsrechter oordeelde dat hij buitenspel stond.

Van Bergen was voor rust ook dicht bij een treffer namens de thuisploeg, maar doelman Maxime Delanghe keerde zijn inzet. Doelman Vaessen voorkwam met uitstekende reflexen dat Eser Gürbüz en Mats Lemmens voor de bezoekers uit Tilburg scoorden.

Willem II blijft laatste

Willem II heeft al 31 Eredivisiewedstrijden op rij niet gewonnen. De club evenaarde zondag al het negatieve record van 30 niet gewonnen wedstrijden van Helmond Sport uit 1984. Door het gelijkspel tegen FC Groningen hebben ze dat record nu alleen in handen.

Willem II blijft de laatste in de Eredivisie en heeft nu 4 punten. Toch blijven supporters vertrouwen houden. “We hebben vaker gezien dat het heel anders kan gaan”, zei trouwde fan Herm-Jan van Boxtel al eerder.