De brandweer moest in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw uitrukken voor een brand in de Bredase wijk Heuvel. Aan de Maarten de Vriesstraat stond een ondergrondse container in brand. Het is al het zoveelste brandje in de wijk, die al maanden wordt geteisterd door branden.

Het vuur was snel onder controle. De brandweer legde een brandslang langs de zijkant van de container en liet deze vollopen met water. Zo kon het vuur worden geblust.

De politie kwam met twee auto's naar de Maarten de Vriesstraat om onderzoek te doen. Of de container in brand is gestoken, is nog niet bekend. Dat wordt onderzocht.

De wijk Heuvel wordt al maanden opgeschrikt door brandjes. Eerder gingen onder meer scooters, dixi's en bouwketen in vlammen op. Ook de nacht ervoor stond er een container met kozijnen in brand. Van de brandstichtingen zijn voor zover bekend nog geen ooggetuigen.