De 35e Marathon van Eindhoven was een groot sportief feest: kijk hier hoogtepunten terug [VIDEO] Blijdschap: het is gelukt! Is het hardloper? Is het een dino? Het is allebei. Een stukje motivatie langs de route. De sfeer in Eindhoven is opperbest.

EINDHOVEN - De Marathon Eindhoven was weer een enorm succes. Duizenden deelnemers deden hun best op de verschillende afstanden. Maar ook als je niet de 10 kilometer, de halve marathon, de minimarathon of de hele loopt, is de Marathon Eindhoven een evenement dat je niet mag missen. Omroep Brabant deed de hele dag live verslag.

Geschreven door Wim Heesterbeek