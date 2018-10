Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Deel Landgoed Haarendael in Haaren half jaar dicht na vondst drugslab Het blauwe gedeelte van het gebouw wordt een half jaar gesloten (Illustratie: gemeente Haaren) De oprijlaan van landgoed Haarendael

HAAREN - Een deel van Landgoed Haarendael in Haaren gaat voor zes maanden dicht. De sluiting gaat per 15 november in, zo maakte de gemeente Haaren dinsdagavond bekend. Aanleiding voor het besluit is het drugslaboratorium dat op 11 oktober op het landgoed werd ontdekt.

Geschreven door Karin Kamp

Het drugslab was professioneel ingericht, met een grote voorraad goederen en materialen voor de productie van amfetamine. Het deel van het gebouw waar het drugslab werd gevonden, wordt voor de periode van een half jaar gesloten en verzegeld.



In het belang van het behoud en herstel van het landgoed geldt de sluiting enkel voor het gedeelte van de daadwerkelijke productieplaats. Rijksmonument

Het voormalig grootseminarie Haarendael is een rijksmonument aan de N65 tussen Den Bosch en Tilburg. Het is eigendom van zorginstelling Cello dat de gebouwen verhuurde. Sinds de zomer staat het oude klooster weer te koop.



"Dat er nu een drugslab is aangetroffen, doet onrecht aan het karakter, de allure en grandeur van het eens zo statige grootseminarie, dit prachtige stuk erfgoed in Haaren", zei de gemeente eerder in een reactie.