Zo scoren Brabantse ziekenhuizen, zoek hier ziekenhuis bij jou in de buurt [OVERZICHTJE]

BRABANT - Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch hangt deze week een feestelijke stemming. Het hospitaal werd door het AD uitgeroepen tot beste topklinische ziekenhuis van Nederland. Vrijdagochtend publiceerde de krant de volledige Ziekenhuis Top 100. Een overzicht: zo scoort het ziekenhuis bij jou in de buurt.

De jaarlijkse Ziekenhuis Top 100 kent dit jaar twee winnaars. Voor het eerst wordt onderscheid gemaakt tussen algemene- en streekziekenhuizen en de zogenoemde topklinische ziekenhuizen. Voor die onderverdeling is gekozen vanwege de steeds verdergaande specialisatie van ziekenhuizen.

Topklinische ziekenhuizen richten zich op complexe operaties en behandelingen. Streekziekenhuizen verrichten vooral basiszorg. Tien Brabantse ziekenhuizen zijn opgenomen in de algemene lijst. Een overzicht:

Amphia Ziekenhuis

Het Bredase Amphia Ziekenhuis staat op plek 23 (van de 26) van de topklinische ziekenhuizen. Meerdere onderdelen lijken in het ziekenhuis niet te goed te gaan. Relatief veel patiënten overlijden na complicaties na een operatie voor (endel)darmkanker.

Verder ligt 17,98 procent van alle patiënten onverwacht langer in het ziekenhuis dan in eerste instantie verwacht. Daarmee scoren zij het slechtst van alle topklinische ziekenhuizen. Als enige in de lijst heeft Amphia geen lintje voor goede zorg rond borstkanker.

Bernhoven

Op plek 28 van de streekziekenhuizen staat het Bernhoven Ziekenhuis in Uden. Patiënten die te maken krijgen met borstkanker worden in Bernhoven snel geholpen. Het Udense ziekenhuis scoort op dat punt goed. Ook medicatie is goed geregeld in Bernhoven Ziekenhuis.

Aan de andere kant is er geen keurmerk voor goede zorg bij een kinderdagbehandeling. Bij het verhelpen van een vernauwing aan de halsslagader krijgen relatief veel patiënten na de operatie te maken met een beroerte of overlijden zelfs: 7,9 procent. Slechts twee van de 44 ziekenhuizen scoren nog slechter.

Bravis Ziekenhuis

In Roosendaal en Bergen op Zoom ligt het Bravis Ziekenhuis. Deze staat op plek 30 (van de 44) van de Nederlandse streekziekenhuizen. Het ziekenhuis scoort bovengemiddeld goed op het gebied van verpleging.

Bij operaties laat het ziekenhuis wel een steekje vallen. Volgens de Ziekenhuis Top 100 scoort Bravis slecht als het gaat om tijdig toedienen van antibiotica. Bij 12,15 procent van de patiënten wordt antibiotica niet op het juiste moment toegediend. Slechts een van de 44 ziekenhuizen scoort op dat punt nog slechter.

Catharina Ziekenhuis

Op plek zestien van de topklinische ziekenhuizen (van de 26) staat het Catharina Ziekenhuis. Het Eindhovense ziekenhuis doet het goed als het gaat om het voorschrijven, toedienen en controleren van medicatie.

Het Catharina Ziekenhuis doet het volgens het AD slecht op één specifiek onderdeel met betrekking tot oncologie. Bij een groot aantal patiënten (18,9 procent) treden na een operatie complicaties op en moet een borstprothese worden verwijderd. Het Eindhovens ziekenhuis scoort op dat punt het slechtst.

Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis

Onderaan de lijst met topklinische ziekenhuizen staat het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk. Volgens de Ziekenhuis Top 100 scoort het ziekenhuis op tal van punten onder de maat. Op het gebied van operaties scoort het ziekenhuis flink lager dan de rest van de lijst.

Antibiotica wordt niet op het juiste moment toegediend en er vinden relatief veel complicaties plaats bij patiënten met een gebroken heup en bij patiënten bij wie de galblaas is verwijderd. Ook met betrekking tot het toedienen en controleren van medicatie scoort het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis laag.

Elkerliek Ziekenhuis

Het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond en Deurne staat aan de onderkant van de lijst met streekziekenhuizen; op plek 37 van de 44. Het ziekenhuis doet het goed met betrekking tot het controleren van de medicatie bij opname in het ziekenhuis.

Toch gaat er volgens het AD nog veel niet goed. De wachttijd voor een operatie aan de halsslagader is lang. Bovendien is er een hoog percentage (28,7 procent) patiënten dat overlijdt na complicaties van een operatie voor (endel)darmkanker. Geen enkel ander ziekenhuis in de lijst scoort daarbij zo slecht.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

In Den Bosch ligt het beste topklinische ziekenhuis van Nederland. Volgens de Ziekenhuis Top 100 scoort het Jeroen Bosch Ziekenhuis op alle punten behoorlijk goed. Het enige dat tegenvalt, is het percentage patiënten dat langer in het ziekenhuis ligt dan verwacht (16,47 procent). Van de 26 ziekenhuizen zijn er negen die slechter scoren op dat onderdeel.









Maasziekenhuis Pantein

In Beugen ligt het Maasziekenhuis Pantein. Het ziekenhuis staat op plek negen (van de 44) van de Nederlandse streekziekenhuizen. Van de Brabantse streekziekenhuizen staat het hospitaal dus als hoogste genoteerd. Het Maasziekenhuis scoort op vrijwel alle gebieden behoorlijk goed.

Opvallend is dat het ziekenhuis geen keurmerk heeft voor goede zorg bij spataderbehandelingen. Terwijl de meeste streekziekenhuizen dat wel hebben.



Máxima Medisch Centrum

Het Máxima Medisch Centrum ligt in Eindhoven en Veldhoven. Het ziekenhuis staat op plek 10 (van de 26) van de topklinische ziekenhuizen. Zij scoren onder andere hoog op het gebied van zorg bij dagbehandeling van kinderen en verpleging.

Wel zijn er relatief veel patiënten in het Máxima Medisch Centrum die een diepe wondinfectie krijgen na het plaatsen van een heupprothese. Ook al gaat het maar om een klein percentage van de patiënten (2,9 procent). Toch scoort het ziekenhuis daarmee het slechtste op dit punt van alle topklinische ziekenhuizen.

St. Anna Ziekenhuis

Het ziekenhuis in Geldrop en Eindhoven staat op de zestiende plek in de lijst van streekziekenhuizen. St. Anna scoort goed op diverse punten, bijvoorbeeld wat betreft verpleging en het gebruik van medicatie in het ziekenhuis.

Toch zijn er ook zaken die volgens het AD niet goed gaan. Bij het verhelpen van een verwijde buikaorta krijgt 34,9 procent van alle patiënten in het St. Anna Ziekenhuis te maken met complicaties. Geen van de 44 streekziekenhuizen scoort op dat punt zo slecht.

Geen academische en specialistische ziekenhuizen

Academische ziekenhuizen en specialistische klinieken zijn buiten dit bericht gehouden, omdat die er niet in Brabant zijn. De precieze details en de volledige Ziekenhuis Top 100 zijn vrijdag terug te vinden in het AD.