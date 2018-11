'Hooligan' Jan heeft geen spijt van rellen bij intocht Sinterklaas: 'Ik zou het zo weer doen'

Relschoppers worden ze door burgemeester Jorritsma van Eindhoven genoemd, die keihard moeten worden aangepakt. Premier Rutte noemt ze een stelletje aso's. De uitspraken laten Jan koud: "Ik heb niets fout gedaan, want schelden mag.'' Volgens Jan zijn de mannen die zaterdag in Eindhoven voor de Catharinakerk stonden allemaal lieve jongens. Alleen dat gooien met blikjes bier vindt hij niks: "Ik drink het liever op."

Burgemeester heeft schuld

Dat de anti-Zwarte Piet-actievoerders op de vlucht sloegen voor de PSV-hooligans is volgens Jan niet waar: "Ze zijn uit zichzelf weggelopen". De ongeregeldheden zijn volgens de PSV-fan de schuld van de burgemeester: "Hij had die anti-Zwarte Piet-demonstranten geen podium moeten geven op de

Demonstranten tegen Zwarte Piet.

route van de intocht van Sinterklaas. Had ze op het Stadhuisplein gezet, dan was er niets aan de hand geweest.''

Niet aangehouden

Jan loopt nog vrij rond en is niet door de politie aangehouden. Hij ziet ook geen reden waarom hij opgepakt zou moeten worden. En al zouden de anti-Zwarte Piet-demonstranten van Kick Out Zwarte Piet volgend jaar weer naar Eindhoven komen, dan zou hij zo weer in actie komen. Het veelgehoorde argument dat in Nederland iedereen het recht heeft om te demonstreren, maakt op hem ook weinig indruk: "Prima, maar niet bij een kinderfeest."

Zwartjoekels

De actievoerders van Kick Out Zwarte Piet spreken in een verklaring van ongebreidelde haat. De hooligans gebruikten scheldwoorden als apen, zwartjoekels en bolletjesslikkers. Als de politie er niet had gestaan dan was het geweld ontaard in een lynchpartij, aldus KOZP. Verder zeggen ze dat het niet hun hobby is, om feestdagen te verpesten: "Maar als niemand luistert dan zien we geen andere weg dan te demonsteren op het moment dat het speelt. Volgens KOZP stonden in Eindhoven vijftien moedige mensen tegenover tweehonderd ongeleide projectielen.