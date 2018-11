Relschoppers bij intocht Sinterklaas zijn volgens premier Rutte 'doorgesnoven malloten'

DEN HAAG - Doorgesnoven malloten die onder de alcohol zaten. Zo noemt premier Rutte de mensen die afgelopen zaterdag op allerlei plaatsen in Nederland demonstreerden tegen activisten van Kick Out Zwarte Piet. Volgens Rutte ging het om hooligans die niet opkomen voor Zwarte Piet, maar 'gewoon blij waren dat ze weer eens rotzooi konden trappen.'

Maandag reageerde Rutte voor het eerst op de rellen die zaterdag ontstonden bij de intocht van Sinterklaas. Vooral in Tilburg en in Eindhoven zijn toen veel pro-Zwarte Piet-betogers opgepakt vanwege hun gedrag. In Eindhoven werden anti-Zwarte Pieten-demonstranten door een groep voetbalhooligans zelfs belaagd met blikjes bier en eieren.

Rutte noemde de hooligans maandag “aso’s die het voor iedereen verpesten, zeker voor kinderen.” D66-Kamerlid Paternotte wilde dinsdag vervolgens weten wie hij bedoelde met ‘aso’s’, waarop Rutte antwoordde dat hij 'niks heeft met extremisten op beide flanken'. Hij voegde daaraan toe dat de meeste problemen door de hooligans werden veroorzaakt. “Die hebben de meest vreselijke racistische teksten geuit en zelfs de Hitlergroet gebracht”, zei Rutte.

Demonstratieverbod

Maandag pleitte VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff voor een demonstratieverbod bij de intocht van Sinterklaas. Paternotte is het hier samen met een groot deel van de Tweede Kamer niet mee eens. “Als demonstranten worden aangevallen, moet je niet racisme en geweld belonen door demonstraties te verbieden”, zegt Paternotte tegen de NOS.

Premier Rutte vindt het daarnaast prima dat er gediscussieerd wordt over het uiterlijk van Zwarte Piet, maar volgens hem moeten kinderen daar niet mee lastig worden gevallen.

