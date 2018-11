Online leraren pesten, wanneer gaan leerlingen te ver?

EINDHOVEN - Een leerling van het Frits Philips lyceum in Eindhoven is vrijdag van school gestuurd omdat hij leraren belachelijk maakte op een Instagram-account. Maar grappen maken over leraren, gebeurt dat dan niet veel vaker? En waar ligt de grens dan?

Beau Oldenburg is onderzoeker en deskundige op het gebied van pesten. “Ik denk dat autoriteitsfiguren zoals je baas en je leerkracht altijd wel het mikpunt zijn van grapjes en roddels. Dat is op een bepaalde manier ook wel gezond, blijkt uit onderzoek. Maar tegelijkertijd hebben we nu sociale media zoals Instagram en kan degene het zelf ook lezen. Dat lijkt me niet de bedoeling”, zegt ze.

Maar wanneer gaat zo’n uiting op sociale media te ver? Er bestaat een modelprotocol over social media-gebruik op scholen, te vinden op de website van de Stichting School & Veiligheid. Daarin staat onder andere dat ‘fatsoensnormen niet mogen worden overschreden’. Daaronder valt: pesten, kwetsen, bedreigen, zwartmaken of beschadigen.

Beledigend gedrag

In het reglement van het Frits Philips lyceum staat ‘beledigend gedrag ten opzichte van medeleerlingen of medewerkers van de school’ bestraft kan worden met een schorsing. De school in Eindhoven vond dus dat de plaatjes (memes) genoeg reden waren om de leerlingen van school te verwijderen of ze te schorsen. Maar wanneer is iets beledigend?

Het is volgens Oldenburg lastig om vast te stellen wanneer iets pesten of beledigen is, omdat het zo subjectief is. “Het gaat dan om hoe de ontvanger het oppikt. Voor de één is iets een grapje en voor de ander niet. Dat houd je altijd. Een richtlijn zou dus moeten zijn: als iemand het als kwetsend ervaart, dan moeten we het niet doen.”

LEES OOK: Leerling van school gestuurd na pesten van leraren op Instagram

De onderzoeker vindt het wegsturen van de jongen een goede aanleiding voor scholen om te praten over cyberpesten via social media. “Maak afspraken met de leerlingen. In eerste instantie moet het kader van de wet gelden. Vervolgens moeten scholen kijken naar wat er is afgesproken over hoe iedereen met elkaar omgaat.”

Oldenburg zegt dat scholen hun leerlingen niet zomaar van alles moeten opleggen en verbieden, maar daar samen met de leerlingen over moeten praten. Dat moet de boodschap zijn van dit alles: grijp dit aan om met leerlingen in debat te gaan.”