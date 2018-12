Scholieren en De Graanbeurs bieden excuses aan voor ontspoord galafeest

Veel politie op de been bij de Graanbeurs in Breda. (Foto: GinoPress)

BREDA - De Stichting Scholieren Gala Breda (SGB) en De Graanbeurs hebben hun excuses aangeboden voor het ontspoorde galafeest afgelopen maandag in Breda. Dat schrijft de organisatie woensdagochtend in een bericht op Facebook. Maandagavond besloot burgemeester Paul Depla om het feest vroegtijdig te beëindigen, nadat twee bezoekers in het gedrang onwel waren geworden.

"Sinds maandagnacht regent het verwensingen, klachten, teleurstelling, ontevredenheid, onduidelijkheid en vooral veel, heel veel vragen over restitutie aan ons adres", schrijven SGB en De Graanbeurs in een gemeenschappelijk statement. "De vragen begrijpen we en we bieden dan ook onze excuses aan voor het feit dat de locatie niet was ingesteld op het feit dat jullie maandagavond vrijwel allemaal tegelijk aan de deur verschenen."

De scholieren beschrijven de situatie voor de ingang van de discotheek aan de Reigerstraat als een complete chaos. "Je kon bijna geen adem meer halen, zo druk was het." Volgens de politie wilden teveel mensen op hetzelfde moment naar binnen. Hierop ontstond geduw en getrek. "Mensen werden geplet. Ze hielden het niet in de hand. Het was duwen voor je leven", beschrijft een van de scholieren.

Ook alcohol

Paul Depla zei dinsdag dat hij niets anders kon doen dan in te grijpen. "Het had vreselijk mis kunnen gaan. Je moet er niet aan denken wat er was gebeurd als daar echt paniek uitbreekt. Ook werd alcohol gedronken, terwijl het een feest was met kinderen."

De Graanbeurs en SGB schrijven verder dat als het aan hen en de politie had gelegen, het feest maandagavond later alsnog zou zijn voortgezet. Volgens de organisatie had de politie gezegd: 'Zet maar op Facebook dat jullie zo weer verder gaan, het ziet er goed uit.'

'Moest iets gebeuren'

De politie ontkent woensdag met klem dat ze dit hebben gezegd. "We vonden juist dat er iets moest gebeuren, omdat er veel te veel mensen waren en er de kans was dat de openbare orde verstoord zou gaan worden", zegt een woordvoerder van de politie. "Wij vonden zeker niet dat het feest zo weer door kon gaan en hebben dit ook geadviseerd aan de burgemeester."

De Graanbeurs wil graag een gesprek met de burgemeester over de situatie. "Wij wachten het gesprek af (...) en zodra er duidelijkheid is over een mogelijke oplossing, dan melden wij ons weer", aldus SGB en De Graanbeurs. Tot die tijd vragen ze de bezoekers geduld te hebben.