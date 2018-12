Aantal moorden in Brabant blijft gelijk, ook dit jaar zeventien slachtoffers

EINDHOVEN - Het afgelopen jaar zijn zeventien mensen om het leven gebracht in Brabant. Dat meldt de website Moordatlas, die alle moorden in Nederland bijhoudt. Daarmee is het aantal slachtoffers gelijk aan vorig jaar.

In heel Nederland zijn dit jaar volgens de website 108 mensen slachtoffer geworden van moord en doodslag. Dat is fors minder dan vorig jaar. Volgens officiële cijfers van het CBS vielen toen 158 doden. De piek in 2017 was opmerkelijk gezien de dalende trend van de jaren ervoor.

Onderzoek

Het gaat om voorlopige cijfers. Het jaar is immers nog niet voorbij. Ook is bij sommige zaken nog niet duidelijk of het daadwerkelijk gaat om moord omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Het CBS komt later volgend jaar met de officiële cijfers.

De laatst gepleegde moord in onze provincie was, zover bekend, begin deze maand. Een 60-jarige man kwam door geweld om het leven in Café Van Gogh in Nuenen. Een andere recente moord vond plaats een Veghel. Bij een steekpartij in een huis in de Dahliastraat kwam een man om het leven.

Een andere moord die veel in het nieuws kwam, was de zaak Peter Netten. De 30-jarige man werd in juni doodgeschoten op een woonwagenkamp in Oss. Een paar dagen later meldde een man uit Oss zich op het bureau. Later bleek hij niet de echte schutter te zijn.