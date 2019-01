Deel dit artikel:













'We slagen er niet in om het te stoppen', commissaris van de Koning reageert op doodsbedreigingen Wim van de Donk spreekt alle aanwezigen toe tijdens de nieuwjaarsreceptie op het Provinciehuis. (foto: Eva de Schipper)

DEN BOSCH - "Het kan niet waar zijn dat deze mensen bedreigd worden met de dood." Commissaris van de Koning Wim van de Donk reageerde donderdagavond op de doodsbedreigingen aan het adres van burgemeesters en agenten. "U mag best weten dat ik knarsetandend toezie hoe we er niet in slagen om te zorgen dat dit stopt", vertelde hij tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het provinciehuis.

Geschreven door Eva de Schipper

Donderdag werd bekend dat criminelen zelfs plannen hebben om een politieagent te vermoorden. Het zou gaan om een medewerker van de eenheid Zeeland-West-Brabant. De bedreiging zou niet van iemand specifiek afkomstig zijn, maar uit een bepaalde groep criminelen. "Hij is gericht op één persoon en is écht serieus", vertelde een politiewoordvoerder. Achter de dikke deuren

De commissaris van de Koning wil komend jaar doorpakken. “We moeten echt zorgen dat we die discussies verder brengen. Ik durf het niet te geloven dat het niet gaat lukken om hen achter dikke deuren te krijgen. Knarsetandend moet ik soms zien hoe we er niet in slagen om echt door te pakken." LEES OOK: Ruim 20 miljoen naar Brabant om ondermijnende activiteiten van georganiseerde misdaad te bestrijden "We gaan de rechtsstaat niet verdedigen door hem opzij te zetten, maar ik vrees echt voor legitimiteit wanneer wij, en dan bedoel ik niet alleen politie en justitie, er niet in slagen mensen van kwade wil de voet dwars te zetten." Van de Donk zegt de discussie over burgemeesters als crimefighter te begrijpen. "Maar laten we dan zorgen dat andere delen van het systeem adequaat werken."