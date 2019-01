Deel dit artikel:













Fraude basisschool Oudenbosch aan het rollen na aanmaning van Sinterklaas

OUDENBOSCH - De fraude op basisschool De Klinkert in Oudenbosch kwam aan het rollen na een aanmaning van Sinterklaas. Dat bleek donderdagavond op een druk bezochte informatieavond voor de ouders. Vorige week werd bekend dat de voorzitster van de oudervereniging ervandoor is met bijna al het geld uit de kas: 15.000 euro. Het geld was bedoeld voor schoolreisjes en een speeltoestel voor de kinderen.

Geschreven door Tom van den Oetelaar

De informatieavond was besloten. Na afloop wilde directeur van De Klinkert Ron Kruis niet reageren. Ook lid van de oudervereniging René van Berlo kon niet veel zeggen: "De politie is met de zaak bezig en de gerechtsdeurwaarder onderzoekt of we het geld terug kunnen krijgen." LEES OOK: Kas leeggeroofd door voorzitter oudervereniging, schoolreis onzeker voor 275 kinderen Tijdens de informatieavond was er eerst een korte presentatie, daarna konden ouders vragen stellen. Maar op veel vragen kon in verband met het politieonderzoek geen antwoord worden gegeven. Sinterklaas

De fraude kwam aan het licht nadat Sinterklaas informeerde hoe het kon dat zijn rekening nog niet was betaald, zo kregen de ouders tijdens de infoavond te horen. De voorzitter zou hebben gezegd facturen te hebben betaald, maar verschillende bedrijven klopten vervolgens bij de vereniging aan om hun geld te krijgen. De vrouw bleek een heel andere bestemming te hebben voor het geld. “Ze nam bijvoorbeeld contanten op, kocht laptops en tablets en gaf het uit aan een verbouwing”, vertelde René van Berlo, bestuurslid van de oudervereniging eerder. LEES OOK: Ouders basisschool Oudenbosch spreken schande van diefstal uit kas oudervereniging