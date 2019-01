Deel dit artikel:













Ook na onderzoek nog onduidelijk of straling rol speelde bij spoordrama Oss De Stint. (foto: Omroep Brabant).

OSS - Het is niet duidelijk of elektromagnetische velden in de omgeving van het spoor invloed hebben gehad op de Stint, die betrokken was bij spoordrama in Oss. Dit schrijft verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen aan de Tweede Kamer. Bij het spoordrama kwamen vier kinderen om het leven.

Geschreven door Christel van der Meer

Direct na het fatale ongeluk op 20 september vorig jaar rees de vraag of elektromagnetische velden invloed hadden gehad op de werking van de Stint. Er werd gespeculeerd dat de Stint op hol zou zijn geslagen. De Inspectie Leefomgeving en Transport deed hier vervolgens de afgelopen maanden onderzoek naar. Er zijn weliswaar geen bijzonderheden of significante afwijkingen aangetroffen ten aanzien van uitgestraalde elektromagnetische, magnetische en elektrische velden, zo schrijft de minister. Maar ook na dit onderzoek is het dus nog niet duidelijk wat de oorzaak van het fatale ongeluk is geweest. Alleen het nabootsen van het ongeluk kan antwoord geven op de vraag of straling van invloed is geweest op de Stint. Meerdere onderzoeken

Dit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport is niet het enige onderzoek naar de Stint. In december concludeerde TNO dat de Stint onveilig was en daarom voorlopig niet de weg op mag. Alleen bij aanpassingen zou de elektrische bolderkar weer op de openbare weg mogen rijden. Daarnaast doen ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid en ProRail onderzoek. De Tweede Kamer debatteert aanstaande dinsdag met minister Cora van Nieuwenhuizen over het rapport van TNO.