William stond midden in de rellende menigte in Boxtel: 'Het was paniek en chaos'

De eigenaar van het café op de hoek van de Markt in Boxtel zegt dat de ongeregeldheden buiten zijn café zijn begonnen. "De horeca heeft het prima geregeld, ik kan me niet heugen dat ik mensen heb moeten verwijderen. Maar op straat wil het nog wel eens mis gaan."

Die opstootjes trekken vervolgens andere jongeren aan die volgens William niet de per se echte raddraaiers zijn. "Alleen zijn ze wel in de leeftijd dat ze vervolgens gaan jennen en treiteren."

Grote groep

De vechtpartij begon heel klein volgens William, maar het escaleerde al snel. "Mijn portier en ik zijn gaan helpen. Er waren vier agenten, maar tegen 200 man die gaan joelen begin je niet zoveel. Je kunt ze uit elkaar drijven, maar je krijgt ze niet weg."

Bang was William niet omdat de groep niet heel agressief was. “Ze stonden niet met stokken en gebalde vuisten. Het was uitdagen, klieren, schelden en niet luisteren.”

Klappen

Uiteindelijk voelen de agenten zich genoodzaakt om de wapenstok te trekken en enkele tikken uit te delen. “Die jongens zijn dan verontwaardigd dat ze klappen krijgen. Maar dan hadden ze naar huis moeten gaan, dan hadden ze geen tikken gekregen. Niemand zegt iets gedaan te hebben, maar toch is er iets gebeurd en wordt er geslagen door de politie. Luister dan gewoon!”

De uitbater hekelt het gebrek aan ontzag voor de politie onder de jongeren die zaterdagnacht op de Markt waren. “Als ik vroeger op die leeftijd zoiets deed tegen de politie, dan kreeg ik thuis nog een keer een draai om mijn oren.”

Openingstijden

Wat volgens William kan helpen is een verruiming van de openingstijden van de horeca in Boxtel. “We moeten nu om twee uur 's nachts dicht, maar de jeugd van tegenwoordig is dan nog niet klaar met feesten. Die komen pas rond middernacht binnen.” Vorig jaar zomer werden de sluitingstijden vervroegd van drie naar twee uur vanwege een massale vechtpartij.

“Ja dit is wel een enorme kink in de kabel, want we willen graag terug naar drie uur om zo het uitgaanspubliek meer verspreid naar huis te laten gaan. Nu staan er ineens honderden mensen op straat.” Hij vindt dat hij als horeca-ondernemer zijn verantwoordelijkheid heeft genomen zaterdagnacht. Maar William pleit voor meer handhaving aan het eind van de stapavonden.

Op het moment dat er groepen samenkomen, moeten de agenten jongeren naar huis sturen. Volgens de café-eigenaar kunnen ongeregeldheden zoals zaterdagnacht dan voorkomen worden. “Een paar raddraaiers moeten het niet verpesten voor iedereen, maar dit soort dingen hoort er helaas wel bij en daar zullen we gezamenlijk beter en sneller tegen moeten optreden.”