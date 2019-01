Advocaat van chroom-6-slachtoffers wil schadevergoeding van 8000 euro per persoon

Een van de treinen die door chroom-6 slachtoffers in Tilburg is geschuurd. (Archieffoto)

TILBURG - Rob Bedaux, advocaat van chroom-6-slachtoffers, mikt op een schadevergoeding van 8000 euro per persoon. Dat zegt hij tegen Omroep Brabant, in een reactie op het donderdag gepresenteerde onderzoeksrapport over de chroom-6-affaire. Uit dat rapport blijkt dat de gemeente Tilburg en NedTrain verantwoordelijk zijn voor het veroorzaakte leed en dat hier een schadevergoeding voor moet komen.

Er is al veel geschreven en te doen geweest over de chroom-6-affaire. Langdurig werklozen moesten jarenlang treinen opknappen in Tilburg. Tijdens die werkzaamheden kwamen ze in aanraking met het kankerverwekkende chroom-6. De onderzoekscommissie vindt dat er een schadevergoeding moet komen.

Hoe hoog moet het bedrag van de schadevergoeding zijn?

"Dat zal per persoon verschillen. Laten we voorop stellen dat ik blij ben dat de onderzoekscommissie erkent dat er voor het níet inlichten van de mensen én voor de blootstelling aan gevaarlijke stoffen een bedrag moet worden vastgesteld. Nog los van de vraag welke gezondheidsschade de mensen hebben opgelopen. Wat voor bedrag het gaat worden weet ik natuurlijk nog niet. Ik denk aan 8000 euro per persoon."

Wordt er naast een schadevergoeding ook nog smartengeld geëist?

Ja, want die 8000 euro staat los van de werkelijke gezondheidsschade die mensen hebben opgelopen. Maar ook dat zal per persoon verschillend zijn omdat de klachten verschillen. De een heeft huidklachten, de ander longklachten enzovoort."

"Dit is nog wel een ingewikkeld aspect van de zaak omdat het RIVM alleen heeft erkend dat er chroom-6 is ingeademd. Er is dus niet erkend dat dit overal rond heeft kunnen rond dwarrelen en bij wijze van spreken tussen de boterhammen met kaas heeft kunnen zitten. En dat mensen het dus ook op andere manieren binnen konden krijgen, met bijvoorbeeld schade aan de slokdarm en alvleesklier tot gevolg. Deze klachten van slachtoffers worden nu buitengesloten en dat is volstrekt onterecht. Wat dat betreft is dit rapport te beperkt."

Over welke bedragen hebben we het als de klachten bewezen kunnen worden?

"Dat kan 40.000 euro zijn. Maar bij volledige aansprakelijkheid én het erkennen van die aansprakelijkheid kan dat bedrag ook richting de 200.000 tot 300.000 euro gaan, ook afhankelijk van het inkomen dat iemand mist."

Wanneer kan er een punt achter deze zaak gezet worden?

"Dat zou redelijk snel kunnen. Door dit rapport is de aansprakelijkheid, van de betrokken instanties (de gemeente Tilburg en NedTrain) niet meer zo ingewikkeld. Wat het ingewikkeld maakt is de toewijzing van de schade, de hoogte en omvang daarvan en welke klachten wel en welke klachten niet voor een schadevergoeding in aanmerking komen. Maar ik heb goede hoop dat we er dit jaar uit gaan komen."

