Vleesfraude: Willy Selten mogelijk langer de gevangenis in

DEN BOSCH - Vleesverwerker Willy Selten uit Oss moet mogelijk langer de cel in dan de rechtbank in Den Bosch hem oplegde. De vleesverwerker kreeg in 2015 tweeëneenhalf jaar cel wegens fraude. De advocaat-generaal bij het gerechtshof in Den Bosch eiste woensdag vier jaar gevangenisstraf.

Volgens hem heeft Selten zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrifte. Hij zou rundvlees hebben verkocht, terwijl het in werkelijkheid goedkoper paardenvlees was.

Paardenvlees en rundvlees gemengd

Volgens de tenlastelegging werd bij zijn vleesgroothandel in Oss goedkoop paardenvlees gemengd met duurder rundvlees en verkocht als puur rundvlees. De praktijken kwamen in 2013 aan het licht toen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) binnenviel bij zijn bedrijf.



Eerder werd bij de rechtbank gezegd dat er in totaal 336.000 kilo paardenvlees was verkocht als rundvlees. De officier van justitie eiste toen vijf jaar cel; de rechter vond tweeëneenhalf jaar met aftrek van de tijd dat Selten vast heeft gezeten genoeg. De aanklager ging daarop in hoger beroep, net als de nu 49-jarige vleesverwerker.



Selten en vrouw overvallen

Vorig jaar april kwam Selten in het nieuws, toen zijn huis in het Belgische Dessel werd overvallen. Zowel hij als zijn vrouw werd hierbij bedreigd én mishandeld, meldde de Gazet van Antwerpen toen. De Belgische krant sloot niet uit dat er sprake was van ‘een afrekening uit het Nederlandse vleesmilieu.

