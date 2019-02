Geen aangiftes van bedreigingen door oud-zakenpartner van doodgeschoten Hakan Zatsan

OSS - Bij de politie zijn geen aangiftes binnengekomen over het zakelijk conflict dat de doodgeschoten Hakan Zatsan (43) uit Oss en zijn oud-zakenpartner hadden. Dit laat de politie woensdag weten. Wel is er in 2015 melding gemaakt van bedreiging, maar Zatsan wilde toen geen aangifte doen om de ruzie niet verder te laten escaleren.

Dinsdag sprak Omroep Brabant met een zwager van Zatsan. Volgens hem was tot twee keer toe aangifte gedaan bij de politie vanwege bedreigingen. De politie laat weten dat dit niet terug te vinden is in de systemen. Agenten hebben hier met de familie van Zatsan over gesproken.

Kritieke toestand

De 59-jarige oud-zakenpartner geldt als verdachte in de moordzaak. Hij werd maandag, op de dag dat Zatsan werd doodgeschoten, zwaargewond gevonden in een pand aan de Molenweg. Waarschijnlijk probeerde hij zichzelf van het leven te beroven. De man ligt nog altijd in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis. Hij is niet aanspreekbaar.

Het onderzoek naar de dodelijke schietpartij is nog in volle gang. De recherche zoekt naar getuigen die maandagmorgen rond kwart voor acht in de buurt waren van de Anna Bijnsstraat, waar Zatsan werd doodgeschoten.