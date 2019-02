Provinciehuis in de schijnwerpers want Provinciale Statenverkiezingen komen eraan

Over een maand mogen we naar de stembus. Voor de Provinciale Statenverkiezingen. Mocht je dit zijn ontgaan of er niet elke dag aan (willen) denken: sinds maandagavond zijn de schijnwerpers letterlijk gericht op de gevel van het provinciehuis in Den Bosch. Om dagelijks aandacht te vragen voor de verkiezingen.

Met haar ‘Kies voor Brabant’-campagne roept de provincie de kiesgerechtigde inwoners op om te gaan stemmen voor Brabant. De provincie gaat over meer dan je denkt, zo verduidelijkt ze in een persbericht.



'Invloed op provincie'

Provinciale Staten, zeg maar de gemeenteraad van de provincie, heeft het nodige te zeggen over bussen, wegen, banen, bedrijventerreinen, het bos in je buurt, de nieuwe woonwijk, het bijzondere monument, cultuur of de landbouw. “Met jouw stem heb je invloed op hoe jouw provincie de komende vier jaar wordt bestuurd”, zo wordt het bericht wervend afgesloten.



LEES OOK: Nog geen idee op wie je gaat stemmen? Stemhulp voor Provinciale Staten is nu onlinel



De projectie is tot en met de verkiezingsdag iedere avond tussen zonsondergang en 24.00 uur te zien. Alle informatie over de verkiezingen is te vinden op: www.brabant.nl/verkiezingen. Wat ook goed is om te weten: die 20e maart zijn er ook waterschapsverkiezingen!



LEES OOK: 2 van de 3 Brabanders hebben ooit wateroverlast gehad: ook daarom is het waterschap belangrijk