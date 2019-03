Romario blikvanger van de carnavalsoptocht in Eindhoven: 'Ik heb de zon meegebracht'

Donderdag landde het icoon van PSV op Schiphol. De stervoetballer ziet zijn komst als dé gelegenheid 'om liefde terug te geven' aan de stad en aan Nederland. "Ik was hier altijd heel welkom. Ik mis Eindhoven."

Zwembroek

Tien fans mogen het feest der feesten meemaken op de praalwagen waarmee de Braziliaan als 'Koning Carnaval' door Lampegat trekt. Onder

hen Jan en Marianne van Hoogstraten (62) uit Best. “Hij is de beste voetballer die PSV ooit heeft gehad”, benadrukt Jan.

Maar zijn vrouw is misschien nog een grotere fan. "Zij had vroeger een foto van Romario boven haar bed hangen", vertelt hij. Niet zomaar een foto, maar een van de Braziliaan in zwembroek. Lachend: "Ik lag ernaast en Romario hing erboven..."

'Een keer in je leven'

Om kwart voor een zaterdagmiddag betrad Romario's zijn praalwagen, die voor deze gelegenheid is aangekleed in Braziliaanse stijl. De wagen heeft de kleuren van de Braziliaanse vlag, het groen en geel overheerst en er staan palmbomen op. Dit geeft de wagen een zomers tintje. En dat kan het Eindhovens carnaval wel gebruiken, want het is maar een grauwe dag. "Ik heb de zon meegebracht naar Eindhoven", vertelde de stervoetballer, die gekleed is in een PSV-shirt en daaroverheen - als een ware vorst - een groene mantel draagt.

Ondanks het tegenvallende weer is fan Jan ervan overtuigd dat dit de mooiste carnaval van zijn leven wordt. “Dit maak je maar één keer in je leven mee.”

LEES OOK: Romario is niet alleen voor carnaval in Eindhoven, Braziliaan nieuwe ambassadeur van PSV

[Tweet:https://twitter.com/search?q=jjorritsma040&src=typd]