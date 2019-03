Vliegveld even kinderopvang, leerlingen begeleiden vliegtuigen tijdens staking

Gewapend met lichtgevende stokken, gingen de kinderen de landingsbaan op. "Dit is veel leuker dan in de klas zitten! Je hebt meer vrijheid", vertelt James Honing (10) uit Nuenen. "Ik ben heel blij dat de leraren staken!" Voor de veiligheid oefenden de kinderen bij een vliegtuig dat al was geland.



'Beter dan school'

De scholieren mochten ook in de TaxiBot, een karretje om vliegtuigen te slepen. "Ik zit liever in dit karretje dan op school! Ik heb geen zin om heel de dag stil te zitten", vertelt Kyra Sijm uit Boxtel. "Ze mogen wel tien keer per jaar staken." Later stond een interview met directeur Joost Meijs en een rondleiding bij de luchtmacht op het programma.

Kyra Sijm (11) Boxtel

Het groepje bestond uit kinderen van medewerkers van het vliegveld. Of de luchthaven ook een goede kinderopvang is? "We zijn van alle markten thuis", lacht Gijs Vrenken van Eindhoven Airport. "Mijn eigen kinderen balen, omdat hun leraren niet gaan staken", lacht hij.

PSV

Het is niet de enige actie in onze provincie. Ook PSV paste even op driehonderd kinderen. De leerlingen kregen een rondleiding, speelden een potje voetbal en deden een speurtocht. De scholieren van basisschool Het Bossche Broek in Den Bosch waren zo blij dat hun leraren niet staken, dat ze een ontbijtje voor hen maakten.

Leraren uit alle onderwijslagen protesteerden vrijdag op het Malieveld in Den Haag. Ze willen onder andere een lagere werkdruk en meer salaris.

(foto: Eindhoven Airport)

De kids mochten in deze passagierslift. (foto: Omroep Brabant)

De kinderen mochten in een kar om vliegtuigen mee te trekken (foto: Omroep Brabant)