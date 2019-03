Vrouw uit Den Bosch zat vast in haar Utrechtse kantoor na schietpartij, 'morgen weer met die tram'

In Utrecht werken veel Brabanders. Sommigen hebben niets van de schietpartij in de tram gemerkt, anderen zaten er middenin. Een vrouw uit Den Bosch is nog wat aangeslagen als ze maandagavond in haar woonplaats uit de trein stapt.

"Ik werk op kantoor in de wijk Kanaleneiland, wij moesten de hele dag binnenblijven vanwege de dreiging. Het was een spannende dag, we hebben het nieuws gevolgd en kwamen eigenlijk niet aan werken toe. Morgen moet ik weer met de tram langs die plek, dat is niet zo fijn."

Boxtel

NOS-verslaggever Edwin van den Berg vertelde dat de politie 33 getuigen had gesproken. Een van hen is een man uit Brabant. "Een van de belangrijkste getuigen is een 20-jarige bouwvakker uit Boxtel. Z’n moeder en vriendin vertelden dat hij vlakbij de plek aan het werk was. Hij rende richting de tram en zag naast de tram het lichaam van een gewond meisje. Ze was gewond aan haar rug en er lag een man levenloos naast. Hij zag daarna de dader een voorbijganger beroven van de rode auto die inmiddels gevonden is. De man heeft direct eerste hulp verleend. Hij hoorde de dader roepen: allahu akbahr. Hij was zo geschrokken dat hij dit verhaal niet zelf op camera wilde doen.”

Maandagmorgen werd door een Turkse man geschoten in een tram in Utrecht. Hierbij kwamen drie mensen om het leven en raakten vijf anderen gewond. Direct na het bloedige incident werden onder meer in Brabant veiligheidsmaatregelen genomen. De verdachte zit inmiddels vast.