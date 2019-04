Meester Marc helpt klas in nood uit de brand: 'Gelukkig lust hij ook tosti's'

Omroep Brabant pikte de noodoproep op en dit werd weer gezien door oud-leraar Marc van der Heijden uit Bergeijk. Hij is eigenlijk kunsthandelaar geworden, maar wilde ook wel weer eens voor de klas staan. "Eigenlijk zouden kinderen hier helemaal niet mee bezig moeten zijn. Ze zouden gewoon lekker les moeten kunnen volgen, in plaats van bang te zijn dat ze opgesplitst worden."

Bekijk de video en lees daarna verder.

'Geschrokken van tekort'

Want even leek het daar wel op. De gezellige klas dreigde zelfs minder onderwijs te krijgen. Een veelvoorkomend probleem in het onderwijs, vindt Marc. "Eerst zag je dit soort tekorten vooral in de Randstad, maar nu zie je het ook in Brabant en Limburg gebeuren."

Volgens Marc is de poule met invalkrachten vaak 'helemaal leeggevist'. Toen ik weer wilde gaan lesgeven, dacht ik, het is leuk voor erbij. Een of twee dagen per week. Maar ik kreeg zoveel telefoontjes dat ik bijna twee fulltime banen zou kunnen hebben. Ik ben er echt een beetje van geschrokken." Hij hoopt dat dit soort noodsignalen snel doordringen in Den Haag.

LEES OOK: Leerlingen zoeken nieuwe leerkracht nu juf zwanger is

'Nieuwe meester is gezellig'

Het is nog wel even wennen maandagochtend. Het is de eerste keer dat Marc aan de slag gaat op de school. Zo moet hij nog even met het digitale schoolbord aan de slag. "Ik ben echt nog van het krijt", lacht hij. Gelukkig krijgt hij meteen hulp van de andere leerkrachten. En de kinderen doen ook hun best.

"Ik vind het een hele leuke meester, hij is heel gezellig", zegt Amar. Sam zegt dat meester Marc heel erg grappig is en is extra op haar hoede nu het 1 april is. Ronja vindt het leuk dat ze nu eens les krijgt van een meester in plaats van een juf. "We hebben maar één meester op school. Het is heel leuk om nu een andere stem te horen."

En Fallou is heel erg opgelucht dat meester Marc ook tosti's lust. Want de klas heeft van de school een nieuw tosti-ijzer gekregen, omdat de kinderen zo hun best hadden gedaan om een nieuwe leerkracht te zoeken.