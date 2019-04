Politie rolde vorig jaar zo'n 600 wietkwekerijen op

617 wietkwekerijen ontdekten de politie-eenheden Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant in 2018. De cijfers zijn maandagochtend gepubliceerd door de nationale korpsleiding in Den Haag.

In Oost-Brabant ging het om 193 kwekerijen (tegen 301 een jaar eerder) en in Zeeland-West-Brabant waren het er 424. (532 in 2017)

De afname was al bekend en is landelijk, definitieve cijfers waren nog niet bekend gemaakt. In het hele land registreerde de politie in totaal 3913 kwekerijen (4670 in 2017) In Brabant bevindt zich dus grofweg 16 procent van het aantal ontdekte kwekerijen.

Noorden

Er was vorig jaar één uitzondering: Noord-Nederland (o.a. Friesland) Daar zijn 436 kwekerijen opgerold, 32 meer dan een jaar eerder.

Mogelijk heeft dat te maken met een actief hennepteam, volgens John Jespers, de landelijk hennepcoördinator.

Toch gebrek aan capaciteit?

De landelijke trend van de afname is er al langer. Nou zegt de politie altijd dat ze tips natrekken. Dat is goed zichtbaar op hennep-ruimdagen.

Maar de nationale politie geeft ook toe dat ze wel eens andere keuzes maken omdat er ernstiger misdrijven vragen om opgelost te worden. Prioriteiten dus. Politie, burgemeesters en OM moeten 'onder meer op basis van capaciteit', keuzes maken welke zaken worden opgepakt en welke niet, zegt John Jespers. Hij wijst er ook op dat het aantal anonieme tips over wiet daalde met zo'n 20 procent. Ook een mogelijke verklaring.

Verhuizen

Kenners van het wereldje zien verder dat criminelen hun kwekerij verplaatsen naar het buitenland, zoals België en Spanje. Mogelijk omdat de aanpak hier is verscherpt. Dat ziet de politie ook gebeuren. "Ik zie dat niet als een verplaatsing, meer als een uitbreiding", zegt Jespers.

Er zijn ook aanwijzigen dat de kwekerijen kleiner zijn en juist beter zijn verstopt door creatieve kwekers. Steeds minder op zolders maar vaker in ondergrondse ruimtes en in bosgebieden, zoals pas in Heesch. Dat zou ook verklaren waarom er minder tips zijn: het is onzichtbaarder geworden.

Grote vangsten

Maar toch zijn er soms nog steeds grote vangsten die het tegendeel lijken te bewijzen, zoals onlangs in Roosendaal en begin dit jaar in Tilburg.

De politie gaat er van uit dat ze 1 op de vijf kwekerijen vinden en de rest niet. Dat bevestigen ook metingen van stroombedrijven. Energiedistributeurs merken dat de stroomdiefstal niet daalt. Wietkwekers stelen vaak stroom voor de warmtelampen.