Man opgepakt voor 'zeer ernstig geweldsmisdrijf' met jonge vrouw in Oudenbosch

De man drong die bewuste donderdag het ouderlijk huis van een jonge vrouw binnen. Ze was alleen thuis toen hij met een smoes binnen wist te komen. De politie wil inhoudelijk niet ingaan op wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld. Volgens omwonenden zou ze zijn geboeid en kreeg ze een doek in of tegen haar mond.









De dader ging er vervolgens vandoor, vermoedelijk in een witte Audi A1 met witte kentekenplaten.



Compositietekening

Een week geleden werd een compositietekening van de dader vrijgegeven. De politie kreeg tientallen tips binnen. De recherche werkte samen met de Belgische politie.