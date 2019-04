Leonie van Partij voor de Dieren krijgt felle haatreacties na tweet over Efteling-show

Naar aanleiding van de tweet van Gerritsen over ‘het in de hens steken van de het dekje van een paard voor entertainment’ werden Kamervragen gesteld en deed de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzoek. Daaruit bleek dat er bij de Efteling geen sprake was van dierenmishandeling.

Politiek debat voeren

Zondagmiddag klommen vier dierenactivisten van de Vegan Strike Group over de balustrade tijdens de show van Raveleijn. Zij hadden shirts aan met leuzen erop en hielden spandoeken omhoog. “Op Twitter denken mensen dat ik degene ben die deze actie heeft georganiseerd, maar dat is niet zo”, benadrukt Gerritsen. Over de actie zegt ze: “Dit is niet de manier waarop wij dingen aanpakken. Wij willen een politiek debat voeren.” Er komt volgens haar ook een debat in de Tweede Kamer.

Ondanks dat ze dus niet betrokken was bij de actie in de Efteling, krijgt de medewerkster van de Partij voor de Dieren heel veel negatieve reacties op social media. Zo wordt ze uitgescholden en krijgt ze verwensingen naar haar hoofd. Zo schrijft een man op Facebook: "Mag hopen dat je een keer verkracht wordt door zo'n paard." Ook wilden twitteraars haar laten opsluiten en beschuldigen ze haar van haatzaaien en aanzetten tot terrorisme.

“Mensen zijn heel emotioneel betrokken en vooral boos”, zegt Gerritsen. “Mensen spelen het op de man af. Dat is voor mij niet interessant om naar te kijken, dus ik lees het niet meer.”

Efteling niet aanvallen

Zij zegt dat ze de Efteling niet aan wilde vallen met haar tweet. “Ik vind gewoon dat je geen dieren moet gebruiken voor entertainment.” Ze blijft hij haar standpunt, ook al heeft de NVWA geconcludeerd dat het niet om dierenmishandeling gaat. “Ik weet ook wel dat die paarden goed verzorgd worden, maar de Efteling neemt wel een risico. Zo’n paard kan bijvoorbeeld vallen waardoor er toch een onveilige situatie ontstaat”, stelt ze.