Dode gevonden in vijver in Rosmalen: 'Het lichaam lag al langer in het water'

In Rosmalen is een lichaam gevonden.(Foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media)

De politie heeft een lichaam gevonden in een vijver aan de Berlicumseweg in Rosmalen. Dat water ligt op het terrein van de GGZ. "Het gevonden lichaam heeft al langere tijd in het water gelegen", laat een politiewoordvoerder weten.

Het is nog onduidelijk of er sprake is van een misdrijf. "Er wordt nu druk onderzoek gedaan", licht de politiewoordvoerder toe. Ook wie de dode is, is nog onbekend.

Het lichaam werd gevonden in een vijver op het terrein Koudewater van de GGZ . Vijftig meter verderop ligt de golfclub en vlak naast de bewuste vijver ligt landgoed Wamberg. Daar werd in januari nog massaal gezocht naar de vermiste Bart van Betuw uit Den Bosch. Deze zoektocht met zestig vrijwilligers van het Stichting Veteranen Search Team leverde niks op.

