Politie gaat uit van brandstichting bij drie recente autobranden in Oss, vannacht opnieuw raak

De brandweer in Oss moest dinsdagnacht opnieuw uitrukken voor een autobrand. Dit keer was het raak aan de Tollenstraat. Daar brandde op een parkeerterrein rond kwart voor twee een Renault Clio uit. De politie laat woensdagochtend weten uit te gaan van brandstichting. Dat geldt ook voor twee autobranden eerder deze week.

"Het was een tijd rustig, maar nu plotseling weer drie branden. Wij gaan bij alle gevallen uit van brandstichting en zoeken getuigen", aldus een woordvoerder van de politie. De recherche is volgens hem intussen druk bezig om te kijken naar verbanden.

Twintig minuten na de melding dinsdagnacht leek er enkele straten verderop sprake van een tweede autobrand. Het bleek echter te gaan om dezelfde melding, zo liet de politie via een Burgernetbericht weten.

Meer autobranden afgelopen dagen

Zaterdagnacht was het in Oss loos aan de Spoorlaan. Daar gingen twee auto’s in vlammen op. En zondagnacht was het raak aan de Willem Barendszstraat. In beide gevallen gaat de politie dus ook uit van brandstichting.

LEES OOK: Burgemeester Oss roept inwoners op uit te kijken naar pyromaan na 22 autobranden

Oss wordt al langer geteisterd door autobranden. Maar het was dus even wat rustiger. Met de branden van de afgelopen dagen is aan die rust een einde gekomen.

Ook een verband tussen de recente autobranden en de eerdere reeks sluit de politie zeker niet uit. "We blijven in Oss extra alert de komende tijd", laat de woordvoerder weten. "Mochten mensen in Oss camerabeelden hebben waarop iets te zien is dan ontvangen wij die graag."