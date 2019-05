Onze Tom in tranen na winst Duncan: 'Ik werd overmand door emoties' [VIDEO]

Toen Duncan won, wist Tom het nog droog te houden. "Maar tijdens het tweede optreden van Duncan heb ik de tranen de vrije loop gelaten. Ik werd overmand door emoties. Het is zo mooi om erbij te zijn als geschiedenis wordt geschreven."

'Music first'

Terugkijkend spreekt Tom van een zeer geslaagd Eurovisie Songfestival. Hij volgde Duncan de laatste maanden op de voet. "Na zijn winst sprak Duncan over 'Music first', ik moest denken aan een interview dat ik eerder deze week met hem had. Daar vertelde hij hoe hij als jongen uit Hellevoetsluis naar Tilburg kwam. En dat hij daar heeft geleerd dat muziek altijd op de eerste plaats moet komen."

Duncan zat op de Rockacademie in Tilburg. "Zo staat 'Arcade' in het nummer symbool voor de Tilburgse Kermis. Dat is toch fantastisch."

'Kansloze missie'

Vanuit Tel Aviv laat Van den Oetelaar ook zijn licht schijnen op het initiatief om het Eurovisie Songfestival door Brabant te laten organiseren. "Het is een nobel initiatief. Wij moeten het ook gaan doen maar ik moet helaas zeggen dat het bij voorbaat kansloos is. Dat komt omdat Brabant maar een beperkte hotelcapaciteit heeft. Onderschat dat niet. Er is heel wat voor nodig om zo'n evenement te herbergen."

Volgens Tom wordt het een lastig verhaal. "Het is eigenlijk een kansloze missie. Eigenlijk kunnen alleen Amsterdam, Rotterdam en Maastricht dit aan. En die hebben al uitgesproken dat zij het songfestival willen organiseren."

'Waanzinnig'

Tien dagen lang was Tom in Tel Aviv en eigenlijk kan hij het nog steeds niet geloven. "Het is zo fijn dat het eindelijk gelukt is. Het is mijn dertiende songfestival waar ik echt bij was. Na acht jaren te hebben meegemaakt dat wij niet de finale hebben gehaald. Er was veel commentaar waarom Nederland toch maar steeds mee bleef doen. Maar is het toch allemaal goedgekomen."

Nu gaat Tom het allemaal even rustig verwerken. "In 2020 komt het songfestival naar Nederland. Dreams come true, om in het motto van het songfestival te blijven. Vandaag is een dag om te vieren."

