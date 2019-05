'Dieven opgelost in de nacht', proces over geruchtmakende kluisjesroof van start

Wat vaststaat is dat de dieven toesloegen in de nacht van zaterdag 3 op zondag 4 maart 2018. Toen de kolossale kraak doordrong in de buitenwereld veroorzaakte dat een schok.

Al snel werd duidelijk dat de daders hulp van binnenuit moeten hebben gehad. Het spoor leidde, dankzij camerabeelden, naar twee beveiligers. Agron K. uit Roosendaal en Henri van W. uit Etten Leur. Ze zitten al een jaar in voorarrest en zijn de enige verdachten in de rechtszaal.

Daders

Het tweetal kwam nooit met bekentenissen of verklaringen en zweeg vooral. Mondjesmaat werd wel meer bekend. Op een schouw (een soort reconstructie) in en rond de Rabobank zelf konden rechters en advocaten zelf rondkijken op de 'plaats delict'.

Politie en justitie zijn ervan overtuigd dat er twee andere daders waren, de dieven zelf. Ene Ivan B. en Fatih B. (geen familie). Sinds de roof zijn ze spoorloos. Eentje zit mogelijk in Kroatië en de ander in Turkije.

Buit

Het opvallende van de roof was dat de dieven veel waardevolle spullen lieten liggen. In en rond de safeloketten lagen zo'n 5000 objecten: sieraden, munten en documenten waaronder diploma's. Waar de rest is gebleven weten maar een paar mensen. De beveiligers hadden in ieder geval niks.

Een groot aantal mensen is hun spaargeld, goud, ringen of bruidsschat kwijt. De Rabobank moest alles uitzoeken en de gedupeerden begeleiden en schadeloos stellen. Tot begin dit jaar had 80 procent van de klanten een schadevergoeding ontvangen. Meer dan 10 miljoen euro is uitgekeerd.

Het echte schadebedrag ligt mogelijk vele malen hoger. Niet iedereen kon zijn bezit bewijzen. Bovendien lag er mogelijk ook zwart geld, zoals in iedere bank, en dat is lastiger te claimen.

Bezittingen

Feit is dat veel West-Brabanders kostbare bezittingen zijn verloren die ze mogelijk nooit meer terug zien. Of we de andere verdachten ooit zullen terugzien in een rechtbank of politiecel is ook nog maar de vraag.